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В Донецке пострадала женщина из-за снаряда ВСУ, сброшенного с беспилотника

В Донецке пострадала женщина из-за снаряда ВСУ, сброшенного с беспилотника - РИА Новости, 04.12.2023

В Донецке пострадала женщина из-за снаряда ВСУ, сброшенного с беспилотника

Женщина получила ранение на территории рынка в Куйбышевском районе Донецка в результате сброса снаряда с украинского беспилотника в понедельник, сообщили в... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:35

2023-12-04T13:35

2023-12-04T13:35

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 4 дев - РИА Новости. Женщина получила ранение на территории рынка в Куйбышевском районе Донецка в результате сброса снаряда с украинского беспилотника в понедельник, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 4 декабря, по состоянию на 13:00 (совпадает с мск - ред.) поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Куйбышевский район) - в результате сброса ВОП (взрывоопасного предмета - ред.) с БПЛА на территории рынка "Октябрьский рудник" ранена женщина 1991 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Ранее ведомство сообщило, что в 10.30 мск украинский беспилотник сбросил снаряд на указанный район Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, происшествия