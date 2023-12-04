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Обманутые дольщики Подмосковья получат ключи от квартир до конца декабря

Обманутые дольщики Подмосковья получат ключи от квартир до конца декабря - РИА Новости, 04.12.2023

Обманутые дольщики Подмосковья получат ключи от квартир до конца декабря

Все обманутые дольщики Подмосковья получат ключи от квартир и компенсации до конца 2023 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T21:30

2023-12-04T21:30

2023-12-04T21:30

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общество

жилье

московская область (подмосковье)

россия

андрей воробьев

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Все обманутые дольщики Подмосковья получат ключи от квартир и компенсации до конца 2023 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём официальном Telegram-канале."До конца декабря все обманутые дольщики Подмосковья получат ключи от квартир или компенсации. До конца года ключи от квартир получат еще 2,3 тысячи человек, а 1,1 тысячи — выплаты. Новоселье отпразднуют дольщики ЖК "Митино Дальнее", "Юбилейный", "Березовая роща", "Белый город". А деньги — дольщики ЖК "Солнечный град", "Европейский квартал", "Борисоглебский", "Шервудский лес", "Сосновый" и других микрорайонов", - заявил Воробьев.По данным губернатора, всего в регионе от недобросовестных застройщиков пострадали 117 тысяч человек. Уже сейчас при поддержке президента, федерального правительства, Фонда РФ и ДОМ.РФ жильем или выплатами обеспечены 113,6 тысячи. В этом году в Подмосковье решили вопрос по 242 проблемным объектам — это 12,4 тысячи дольщиков. Самые крупные ЖК — "Лайково", "Белые росы", "Видный город", "Пятиречье", "Восточный", "Дмитров Парк", "Булатниково", "Пушкарь", уточнил Воробьев.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, жилье, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев