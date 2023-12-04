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Обманутые дольщики Подмосковья получат ключи от квартир до конца декабря
Обманутые дольщики Подмосковья получат ключи от квартир до конца декабря - РИА Новости, 04.12.2023
Обманутые дольщики Подмосковья получат ключи от квартир до конца декабря
Все обманутые дольщики Подмосковья получат ключи от квартир и компенсации до конца 2023 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T21:30
2023-12-04T21:30
2023-12-04T21:30
новости подмосковья
общество
жилье
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Все обманутые дольщики Подмосковья получат ключи от квартир и компенсации до конца 2023 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём официальном Telegram-канале."До конца декабря все обманутые дольщики Подмосковья получат ключи от квартир или компенсации. До конца года ключи от квартир получат еще 2,3 тысячи человек, а 1,1 тысячи — выплаты. Новоселье отпразднуют дольщики ЖК "Митино Дальнее", "Юбилейный", "Березовая роща", "Белый город". А деньги — дольщики ЖК "Солнечный град", "Европейский квартал", "Борисоглебский", "Шервудский лес", "Сосновый" и других микрорайонов", - заявил Воробьев.По данным губернатора, всего в регионе от недобросовестных застройщиков пострадали 117 тысяч человек. Уже сейчас при поддержке президента, федерального правительства, Фонда РФ и ДОМ.РФ жильем или выплатами обеспечены 113,6 тысячи. В этом году в Подмосковье решили вопрос по 242 проблемным объектам — это 12,4 тысячи дольщиков. Самые крупные ЖК — "Лайково", "Белые росы", "Видный город", "Пятиречье", "Восточный", "Дмитров Парк", "Булатниково", "Пушкарь", уточнил Воробьев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жилье, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Общество, Жилье, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев
Обманутые дольщики Подмосковья получат ключи от квартир до конца декабря
Воробьев: все обманутые дольщики Подмосковья получат ключи от квартир в декабре