https://ria.ru/20231204/dollar-1913698359.html

Доллар на Московской бирже превысил 91 рубль

Доллар на Московской бирже превысил 91 рубль - РИА Новости, 04.12.2023

Доллар на Московской бирже превысил 91 рубль

Рубль усиливает снижение: доллар уже выше 91 рубля – впервые с 14 ноября, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T17:37

2023-12-04T17:37

2023-12-04T17:37

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Рубль усиливает снижение: доллар уже выше 91 рубля – впервые с 14 ноября, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 17.04 мск растет на 66 копеек, до 91,07 рубля, евро – на 87 копеек, до 98,82 рубля, юаня – на 12 копеек, до 12,75 рубля.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская биржа, экономика