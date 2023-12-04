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Доллар на Московской бирже превысил 91 рубль
Доллар на Московской бирже превысил 91 рубль - РИА Новости, 04.12.2023
Доллар на Московской бирже превысил 91 рубль
Рубль усиливает снижение: доллар уже выше 91 рубля – впервые с 14 ноября, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:37
2023-12-04T17:37
2023-12-04T17:37
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
экономика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Рубль усиливает снижение: доллар уже выше 91 рубля – впервые с 14 ноября, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 17.04 мск растет на 66 копеек, до 91,07 рубля, евро – на 87 копеек, до 98,82 рубля, юаня – на 12 копеек, до 12,75 рубля.
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московская биржа, экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Экономика
Доллар на Московской бирже превысил 91 рубль
Курс доллара на Мосбирже превысил 91 рубль впервые с 14 ноября