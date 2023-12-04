https://ria.ru/20231204/dispanserizatsiya-1913581228.html

Почти 1,4 миллиона кузбассовцев прошли диспансеризацию в 2023 году

Почти 1,4 миллиона кузбассовцев прошли диспансеризацию в 2023 году - РИА Новости, 04.12.2023

Почти 1,4 миллиона кузбассовцев прошли диспансеризацию в 2023 году

Почти 1,4 миллиона жителей Кузбасса прошли диспансеризацию в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T11:37

2023-12-04T11:37

2023-12-04T11:37

кемеровская область

анжеро-судженск

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 4 дек – РИА Новости. Почти 1,4 миллиона жителей Кузбасса прошли диспансеризацию в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства региона. "С января по ноябрь состояние здоровья проверили 1 миллион 378 тысяч жителей Кузбасса — 895 тысяч взрослых и 483 тысячи детей. Осмотры организованы в рамках нацпроекта "Здравоохранение", который реализуется по указу президента страны Владимира Путина", – говорится в сообщении. "Диспансеризация позволяет сохранить здоровье наших людей, оперативно выявить заболевания и начать своевременное лечение. Обследования становятся для кузбассовцев доступнее, в том числе в селах устанавливаем ФАПы, работают передвижные диагностические комплексы, оборудованные флюорографами и маммографами. У жителей появилась возможность пройти осмотр, не выезжая за пределы своего населенного пункта. Особое внимание уделяем детской диспансеризации, все школьники прошли осмотры до начала учебного года", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что повозрастную диспансеризацию в Кузбассе прошли более 668 тысяч человек. Самый лучший охват населения в Чебулинском, Яйском, Тяжинском, Ижморском муниципальном округах и Анжеро-Судженске. Почти 169 тысяч человек прошли профилактический осмотр, а более 57 тысяч — углубленную диспансеризацию. Лидерами стали Чебулинский муниципальный округ и город Березовский. Диспансеризацию проводят 52 медицинские организации региона. Профилактический осмотр и диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту прикрепления, во врачебной амбулатории или фельдшерско-акушерском пункте, а также в мобильных пунктах. Для людей в возрасте от 18 до 39 лет диспансеризация проводится раз в три года, после 40 лет ее нужно проходить ежегодно. Записаться можно по единому номеру 122 или через регистратуру поликлиники. Диспансеризация предполагает фиксированное количество необходимых обследований. Если у пациента выявляется патология, он направляется на дообследование для уточнения диагноза.

https://ria.ru/20231203/meropriyatiya-1913467515.html

кемеровская область

анжеро-судженск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кемеровская область, анжеро-судженск, сергей цивилев