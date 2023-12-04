https://ria.ru/20231204/diplomatiya-1913726806.html
Путин выразил желание развивать отношения по линии официальной дипломатии
Путин выразил желание развивать отношения по линии официальной дипломатии - РИА Новости, 04.12.2023
Путин выразил желание развивать отношения по линии официальной дипломатии
Президент России Владимир Путин заявил, что ему очень хотелось бы, чтобы не только по линии народной дипломатии отношения других стран с РФ развивались хорошо. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:52
2023-12-04T18:52
2023-12-04T18:52
россия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586081313_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e1d1064d07ed8edf12610ef30152a534.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ему очень хотелось бы, чтобы не только по линии народной дипломатии отношения других стран с РФ развивались хорошо. "Мне бы очень хотелось, чтобы не только по линии народной, но и по линии официальной дипломатии отношения у нас развивались должным образом", - сказал он на церемонии вручения верительных грамот. Путин рассказал о своем посещении выставки "Россия" и конкурсе волонтеров "Мы вместе", в том числе о работе по линии народной дипломатии.
https://ria.ru/20230502/rossiya-1869153410.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586081313_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_3e0c33fb8dda7039c78b16de9dfdc1df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин выразил желание развивать отношения по линии официальной дипломатии
Путин: хотелось бы, чтобы отношения развивались не только в народной дипломатии
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ему очень хотелось бы, чтобы не только по линии народной дипломатии отношения других стран с РФ развивались хорошо.
"Мне бы очень хотелось, чтобы не только по линии народной, но и по линии официальной дипломатии отношения у нас развивались должным образом", - сказал он на церемонии вручения верительных грамот.
Путин рассказал о своем посещении выставки "Россия" и конкурсе волонтеров "Мы вместе", в том числе о работе по линии народной дипломатии.
Американский экс-разведчик отметил важность народной дипломатии с Россией