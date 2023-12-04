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Путин выразил желание развивать отношения по линии официальной дипломатии - РИА Новости, 04.12.2023
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18:52 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/diplomatiya-1913726806.html
Путин выразил желание развивать отношения по линии официальной дипломатии
Путин выразил желание развивать отношения по линии официальной дипломатии - РИА Новости, 04.12.2023
Путин выразил желание развивать отношения по линии официальной дипломатии
Президент России Владимир Путин заявил, что ему очень хотелось бы, чтобы не только по линии народной дипломатии отношения других стран с РФ развивались хорошо. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:52
2023-12-04T18:52
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ему очень хотелось бы, чтобы не только по линии народной дипломатии отношения других стран с РФ развивались хорошо. "Мне бы очень хотелось, чтобы не только по линии народной, но и по линии официальной дипломатии отношения у нас развивались должным образом", - сказал он на церемонии вручения верительных грамот. Путин рассказал о своем посещении выставки "Россия" и конкурсе волонтеров "Мы вместе", в том числе о работе по линии народной дипломатии.
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин выразил желание развивать отношения по линии официальной дипломатии

Путин: хотелось бы, чтобы отношения развивались не только в народной дипломатии

© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель/ТАСС/POOL
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ему очень хотелось бы, чтобы не только по линии народной дипломатии отношения других стран с РФ развивались хорошо.
"Мне бы очень хотелось, чтобы не только по линии народной, но и по линии официальной дипломатии отношения у нас развивались должным образом", - сказал он на церемонии вручения верительных грамот.
Путин рассказал о своем посещении выставки "Россия" и конкурсе волонтеров "Мы вместе", в том числе о работе по линии народной дипломатии.
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