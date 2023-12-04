https://ria.ru/20231204/diplomatiya-1913726806.html

Путин выразил желание развивать отношения по линии официальной дипломатии

Путин выразил желание развивать отношения по линии официальной дипломатии - РИА Новости, 04.12.2023

Путин выразил желание развивать отношения по линии официальной дипломатии

Президент России Владимир Путин заявил, что ему очень хотелось бы, чтобы не только по линии народной дипломатии отношения других стран с РФ развивались хорошо. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T18:52

2023-12-04T18:52

2023-12-04T18:52

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ему очень хотелось бы, чтобы не только по линии народной дипломатии отношения других стран с РФ развивались хорошо. "Мне бы очень хотелось, чтобы не только по линии народной, но и по линии официальной дипломатии отношения у нас развивались должным образом", - сказал он на церемонии вручения верительных грамот. Путин рассказал о своем посещении выставки "Россия" и конкурсе волонтеров "Мы вместе", в том числе о работе по линии народной дипломатии.

https://ria.ru/20230502/rossiya-1869153410.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика