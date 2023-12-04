https://ria.ru/20231204/detal-1913542620.html

СМИ заметили странную деталь в передвижениях Зеленского

СМИ заметили странную деталь в передвижениях Зеленского - РИА Новости, 04.12.2023

СМИ заметили странную деталь в передвижениях Зеленского

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный перестал появляться на публике с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Financial Times. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T09:25

2023-12-04T09:25

2023-12-04T09:25

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украина

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

политика

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный перестал появляться на публике с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Financial Times.Как указали журналисты, президент недавно посетил несколько областей рядом с линией фронта и повстречался с различными генералами, но среди них не оказалось главкома."На фотографиях не было Валерия Залужного, главнокомандующего вооруженными силами Украины, с которым, по словам нескольких людей, близких к президенту, у Зеленского были разногласия по поводу ведения контрнаступления", — говорится в материале.Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных.Издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских политических кругах утверждало, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия Залужного. По информации СМИ, в противном случае Зеленский может попытаться уволить главкома.

https://ria.ru/20231203/priznanie-1913454396.html

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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, политика