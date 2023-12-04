https://ria.ru/20231204/desantniki-1913525133.html

Бойцы ВДВ уничтожили на правом берегу Днепра артиллерию и станцию связи ВСУ

Бойцы ВДВ уничтожили на правом берегу Днепра артиллерию и станцию связи ВСУ - РИА Новости, 04.12.2023

Бойцы ВДВ уничтожили на правом берегу Днепра артиллерию и станцию связи ВСУ

Российские десантники уничтожили "Ланцетами" украинскую артиллерию и станцию связи на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T04:34

2023-12-04T04:34

2023-12-04T08:43

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ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. Российские десантники уничтожили "Ланцетами" украинскую артиллерию и станцию связи на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили РИА Новости в Минобороны."Профессионально и грамотно управляя "Ланцетами", операторы уничтожили две САУ и одну гаубицу западного производства с экипажами и полным боекомплектом, а также замаскированную станцию связи", — отметили в ведомстве.Огневые позиции ствольной артиллерии ВСУ и станции связи на правом берегу Днепра, через которые велось управление украинскими подразделениями, выявили расчеты разведывательных беспилотников, которые передали координаты целей бойцам ВДВ.Как сообщали накануне в военном ведомстве, на Херсонском направлении общие потери ВСУ за сутки составили до 65 военнослужащих и шесть единиц техники, включая одну станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель-AD".

https://ria.ru/20231025/ubitye-1905061623.html

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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, в мире