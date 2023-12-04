https://ria.ru/20231204/desantniki-1913525133.html
Бойцы ВДВ уничтожили на правом берегу Днепра артиллерию и станцию связи ВСУ
Бойцы ВДВ уничтожили на правом берегу Днепра артиллерию и станцию связи ВСУ - РИА Новости, 04.12.2023
Бойцы ВДВ уничтожили на правом берегу Днепра артиллерию и станцию связи ВСУ
Российские десантники уничтожили "Ланцетами" украинскую артиллерию и станцию связи на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T04:34
2023-12-04T04:34
2023-12-04T08:43
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908801607_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_96cf136712bd9e4bf94ddcf5eab66571.jpg
ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. Российские десантники уничтожили "Ланцетами" украинскую артиллерию и станцию связи на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили РИА Новости в Минобороны."Профессионально и грамотно управляя "Ланцетами", операторы уничтожили две САУ и одну гаубицу западного производства с экипажами и полным боекомплектом, а также замаскированную станцию связи", — отметили в ведомстве.Огневые позиции ствольной артиллерии ВСУ и станции связи на правом берегу Днепра, через которые велось управление украинскими подразделениями, выявили расчеты разведывательных беспилотников, которые передали координаты целей бойцам ВДВ.Как сообщали накануне в военном ведомстве, на Херсонском направлении общие потери ВСУ за сутки составили до 65 военнослужащих и шесть единиц техники, включая одну станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель-AD".
https://ria.ru/20231025/ubitye-1905061623.html
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908801607_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6d81e02af0afe30bb201c2970d95c80c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, В мире
Бойцы ВДВ уничтожили на правом берегу Днепра артиллерию и станцию связи ВСУ
ВДВ поразили "Ланцетами" на правом берегу Днепра артиллерию и станцию связи ВСУ