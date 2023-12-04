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Бойцы ВДВ уничтожили на правом берегу Днепра артиллерию и станцию связи ВСУ - РИА Новости, 04.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:34 04.12.2023 (обновлено: 08:43 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/desantniki-1913525133.html
Бойцы ВДВ уничтожили на правом берегу Днепра артиллерию и станцию связи ВСУ
Бойцы ВДВ уничтожили на правом берегу Днепра артиллерию и станцию связи ВСУ - РИА Новости, 04.12.2023
Бойцы ВДВ уничтожили на правом берегу Днепра артиллерию и станцию связи ВСУ
Российские десантники уничтожили "Ланцетами" украинскую артиллерию и станцию связи на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T04:34
2023-12-04T08:43
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. Российские десантники уничтожили "Ланцетами" украинскую артиллерию и станцию связи на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили РИА Новости в Минобороны.&quot;Профессионально и грамотно управляя &quot;Ланцетами&quot;, операторы уничтожили две САУ и одну гаубицу западного производства с экипажами и полным боекомплектом, а также замаскированную станцию связи&quot;, — отметили в ведомстве.Огневые позиции ствольной артиллерии ВСУ и станции связи на правом берегу Днепра, через которые велось управление украинскими подразделениями, выявили расчеты разведывательных беспилотников, которые передали координаты целей бойцам ВДВ.Как сообщали накануне в военном ведомстве, на Херсонском направлении общие потери ВСУ за сутки составили до 65 военнослужащих и шесть единиц техники, включая одну станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель-AD".
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, В мире
Бойцы ВДВ уничтожили на правом берегу Днепра артиллерию и станцию связи ВСУ

ВДВ поразили "Ланцетами" на правом берегу Днепра артиллерию и станцию связи ВСУ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОператор управляет беспилотным летательным аппаратом
Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. Российские десантники уничтожили "Ланцетами" украинскую артиллерию и станцию связи на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили РИА Новости в Минобороны.
«

"Профессионально и грамотно управляя "Ланцетами", операторы уничтожили две САУ и одну гаубицу западного производства с экипажами и полным боекомплектом, а также замаскированную станцию связи", — отметили в ведомстве.

Огневые позиции ствольной артиллерии ВСУ и станции связи на правом берегу Днепра, через которые велось управление украинскими подразделениями, выявили расчеты разведывательных беспилотников, которые передали координаты целей бойцам ВДВ.
Как сообщали накануне в военном ведомстве, на Херсонском направлении общие потери ВСУ за сутки составили до 65 военнослужащих и шесть единиц техники, включая одну станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель-AD".
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