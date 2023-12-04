https://ria.ru/20231204/dengi-1913754275.html

В конгрессе установили, что Байден получал деньги от компании сына

В конгрессе установили, что Байден получал деньги от компании сына - РИА Новости, 04.12.2023

В конгрессе установили, что Байден получал деньги от компании сына

Надзорный комитет палаты представителей утверждает, что президент США Джо Байден ежемесячно получал денежные суммы от компании его сына Хантера. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T21:25

2023-12-04T21:25

2023-12-04T21:25

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 4 дек – РИА Новости. Надзорный комитет палаты представителей утверждает, что президент США Джо Байден ежемесячно получал денежные суммы от компании его сына Хантера. Контролируемый республиканцами комитет ведет расследование, которое призвано доказать вовлеченность американского лидера в бизнес-операции своих родственников, якобы торговавших его именем по всему миру. "Сегодня председатель комитета палаты представителей по надзору и подотчетности Джеймс Комер обнародовал полученные по повестке банковские записи, свидетельствующие, что бизнес-структура Хантера Байдена, Owasco PC, осуществляла прямые ежемесячные платежи Джо Байдену", - говорится в пресс-релизе. Комитет утверждает, что Owasco PC в свою очередь получала средства от "компаний, связанных с китайским государством, других иностранных лиц и фирм". По мнению конгрессменов, выплаты Джо Байдену с корпоративного счета Owasco PC демонстрируют, что президент, вопреки его собственным заявлениям, "знал, участвовал и получал выгоду от практикуемых его семьей схем торговли влиянием". Банковские документы представлены в сильно отредактированном виде, который не позволяет судить о переводимых суммах.

https://ria.ru/20231201/bayden-1913275390.html

https://ria.ru/20231203/tramp-1913417913.html

сша

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в мире, сша, джо байден