https://ria.ru/20231204/delegatsiya-1913604376.html

Глава Минобороны Нигера принял российскую делегацию

Глава Минобороны Нигера принял российскую делегацию - РИА Новости, 04.12.2023

Глава Минобороны Нигера принял российскую делегацию

Министр обороны Нигера генерал Салифу Моди в воскресенье принял в столице страны Ниамее российскую делегацию, сообщает на сайте Нигерское агентство печати. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:01

2023-12-04T13:01

2023-12-04T13:01

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Министр обороны Нигера генерал Салифу Моди в воскресенье принял в столице страны Ниамее российскую делегацию, сообщает на сайте Нигерское агентство печати. "Госминистр по национальной обороне генерал армии Салифу Моди принял в воскресенье 3 декабря делегацию российских официальных лиц", - говорится в сообщении агентства. На опубликованной фотографии агентства глава минобороны Нигера сидит рядом с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым. По данным СМИ, никаких сообщений о программе визита российской делегации не было.

https://ria.ru/20230729/sotrudnichestvo-1887123254.html

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нигер, ниамей, в мире