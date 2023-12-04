https://ria.ru/20231204/delegatsiya-1913604376.html
Глава Минобороны Нигера принял российскую делегацию
Глава Минобороны Нигера принял российскую делегацию - РИА Новости, 04.12.2023
Глава Минобороны Нигера принял российскую делегацию
Министр обороны Нигера генерал Салифу Моди в воскресенье принял в столице страны Ниамее российскую делегацию, сообщает на сайте Нигерское агентство печати. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:01
2023-12-04T13:01
2023-12-04T13:01
нигер
ниамей
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913603929_0:78:868:566_1920x0_80_0_0_c076e4fd29b0d32aab6785311f566a24.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Министр обороны Нигера генерал Салифу Моди в воскресенье принял в столице страны Ниамее российскую делегацию, сообщает на сайте Нигерское агентство печати. "Госминистр по национальной обороне генерал армии Салифу Моди принял в воскресенье 3 декабря делегацию российских официальных лиц", - говорится в сообщении агентства. На опубликованной фотографии агентства глава минобороны Нигера сидит рядом с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым. По данным СМИ, никаких сообщений о программе визита российской делегации не было.
https://ria.ru/20230729/sotrudnichestvo-1887123254.html
нигер
ниамей
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913603929_0:0:774:580_1920x0_80_0_0_a86b0d2ff37902c59309d4766ee59a94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нигер, ниамей, в мире
Глава Минобороны Нигера принял российскую делегацию
Глава Минобороны Нигера 3 декабря принял делегацию российских официальных лиц