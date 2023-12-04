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Глава Минобороны Нигера принял российскую делегацию - РИА Новости, 04.12.2023
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13:01 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/delegatsiya-1913604376.html
Глава Минобороны Нигера принял российскую делегацию
Глава Минобороны Нигера принял российскую делегацию - РИА Новости, 04.12.2023
Глава Минобороны Нигера принял российскую делегацию
Министр обороны Нигера генерал Салифу Моди в воскресенье принял в столице страны Ниамее российскую делегацию, сообщает на сайте Нигерское агентство печати. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:01
2023-12-04T13:01
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Министр обороны Нигера генерал Салифу Моди в воскресенье принял в столице страны Ниамее российскую делегацию, сообщает на сайте Нигерское агентство печати. "Госминистр по национальной обороне генерал армии Салифу Моди принял в воскресенье 3 декабря делегацию российских официальных лиц", - говорится в сообщении агентства. На опубликованной фотографии агентства глава минобороны Нигера сидит рядом с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым. По данным СМИ, никаких сообщений о программе визита российской делегации не было.
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нигер, ниамей, в мире
Нигер, Ниамей, В мире
Глава Минобороны Нигера принял российскую делегацию

Глава Минобороны Нигера 3 декабря принял делегацию российских официальных лиц

© Фото : Agence Nigérienne de PresseВстреча министра обороны Нигера генерала Салифу Моди и замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова
Встреча министра обороны Нигера генерала Салифу Моди и замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : Agence Nigérienne de Presse
Встреча министра обороны Нигера генерала Салифу Моди и замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Министр обороны Нигера генерал Салифу Моди в воскресенье принял в столице страны Ниамее российскую делегацию, сообщает на сайте Нигерское агентство печати.
"Госминистр по национальной обороне генерал армии Салифу Моди принял в воскресенье 3 декабря делегацию российских официальных лиц", - говорится в сообщении агентства.
На опубликованной фотографии агентства глава минобороны Нигера сидит рядом с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым. По данным СМИ, никаких сообщений о программе визита российской делегации не было.
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