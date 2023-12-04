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В Бурятии вынесли приговор "черным лесорубам" - РИА Новости, 04.12.2023
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06:01 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/chernye_lesoruby-1913529429.html
В Бурятии вынесли приговор "черным лесорубам"
В Бурятии вынесли приговор "черным лесорубам" - РИА Новости, 04.12.2023
В Бурятии вынесли приговор "черным лесорубам"
Участники организованной группы в Бурятии предстали перед судом по обвинению в незаконной рубке леса, повлекшей причинение крупного ущерба государству – порядка РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T06:01
2023-12-04T06:01
россия
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 4 дек – РИА Новости. Участники организованной группы в Бурятии предстали перед судом по обвинению в незаконной рубке леса, повлекшей причинение крупного ущерба государству – порядка 10 миллионов рублей, двое из них получили реальные сроки, сообщает прокуратура республики. Сообщается, что с сентября 2022 года по февраль 2023 года на территории Еравнинского района действовала преступная группа из четырех местных жителей. Организатор доставлял членов группы к местам совершения незаконных рубок, предоставлял технику и разрешающие документы на заготовку древесины для предъявления в случае задержания при ее транспортировке. Кроме этого, он подыскал место сбыта незаконно заготовленной древесины – пункт приема и отгрузки в Еравнинском районе. ОПГ вырубила почти 1,5 тысячи кубометров деревьев и причинила ущерб лесному фонду России в размере свыше 9,9 миллиона рублей. "Суд назначил двум из участников группы наказание в виде лишения свободы на сроки 4 года и 3 года 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Организатору преступления наказание назначено с лишением права заниматься лесозаготовительной деятельностью на срок 2 года. Двум другим осужденным – в виде лишения свободы на сроки 3 года 6 месяцев и 3 года 9 месяцев лишения свободы условно с испытательными сроками 3 и 4 года", - говорится в сообщении. По данным надзорного ведомства, они признаны виновными в совершении десяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой). Отмечается, что орудия преступления – бензопилы, автомобили, трактор и прицепы - обращены в доход государства. Суд удовлетворил иск прокуратуры о возмещении вреда на сумму 8,8 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20210906/kriminal-1748594236.html
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
В Бурятии вынесли приговор "черным лесорубам"

В Бурятии вынесли приговор "черным лесорубам" за ущерб в десять миллионов рублей

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 4 дек – РИА Новости. Участники организованной группы в Бурятии предстали перед судом по обвинению в незаконной рубке леса, повлекшей причинение крупного ущерба государству – порядка 10 миллионов рублей, двое из них получили реальные сроки, сообщает прокуратура республики.
Сообщается, что с сентября 2022 года по февраль 2023 года на территории Еравнинского района действовала преступная группа из четырех местных жителей. Организатор доставлял членов группы к местам совершения незаконных рубок, предоставлял технику и разрешающие документы на заготовку древесины для предъявления в случае задержания при ее транспортировке. Кроме этого, он подыскал место сбыта незаконно заготовленной древесины – пункт приема и отгрузки в Еравнинском районе. ОПГ вырубила почти 1,5 тысячи кубометров деревьев и причинила ущерб лесному фонду России в размере свыше 9,9 миллиона рублей.
Игорь Рогожин
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"Суд назначил двум из участников группы наказание в виде лишения свободы на сроки 4 года и 3 года 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Организатору преступления наказание назначено с лишением права заниматься лесозаготовительной деятельностью на срок 2 года. Двум другим осужденным – в виде лишения свободы на сроки 3 года 6 месяцев и 3 года 9 месяцев лишения свободы условно с испытательными сроками 3 и 4 года", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, они признаны виновными в совершении десяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой).
Отмечается, что орудия преступления – бензопилы, автомобили, трактор и прицепы - обращены в доход государства.
Суд удовлетворил иск прокуратуры о возмещении вреда на сумму 8,8 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.
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