https://ria.ru/20231204/chekhiya-1913706051.html

Премьер Чехии: запасы армии иссякают, но поставки ВСУ могут продолжиться

Премьер Чехии: запасы армии иссякают, но поставки ВСУ могут продолжиться - РИА Новости, 04.12.2023

Премьер Чехии: запасы армии иссякают, но поставки ВСУ могут продолжиться

Запасы вооружений на складах чешской армии, которые можно было бы поставлять на Украину, значительно сократились, но есть возможности для поставок того оружия,... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T18:00

2023-12-04T18:00

2023-12-04T18:00

украина

россия

чехия

сергей лавров

петр фиала

нато

карл нехаммер

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ПРАГА, 4 дек – РИА Новости. Запасы вооружений на складах чешской армии, которые можно было бы поставлять на Украину, значительно сократились, но есть возможности для поставок того оружия, которое производят предприятия чешской оборонной промышленности, заявил в понедельник в Вене премьер Чехии Петр Фиала. "Мы относимся к тем странам, которые первыми пришли на помощь Украине с поставками военных материалов. Сейчас те запасы вооружений, которое мы можем поставлять (Украине) прямо с наших военных складов, значительно уменьшились. Но у нас есть возможность для продолжения помощи Украине в военной области, благодаря нашей сильной оборонной промышленности. Мы работаем над этим, хотим этого и (будем это делать) в координации с нашими партнерами из демократического мира", - заявил Фиала после переговоров в Вене с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, на пресс-конференции которую транслировало Чешское ТВ. В целом помощь Украине со стороны Чехии будет продолжаться и будет носить многообразный характер, в том числе, с учетом наступившей зимы, добавил Фиала. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231204/slovakiya-1913692537.html

украина

россия

чехия

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украина, россия, чехия, сергей лавров, петр фиала, нато, карл нехаммер