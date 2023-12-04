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Нижегородские парламентарии отправили участникам СВО бронежилеты
Нижегородские парламентарии отправили участникам СВО бронежилеты - РИА Новости, 04.12.2023
Нижегородские парламентарии отправили участникам СВО бронежилеты
Бронежилеты, приборы ночного видения и теплые вещи передали депутаты законодательного собрания Нижегородской области бойцам Мининского батальона в зону... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:53
2023-12-04T13:53
2023-12-04T13:53
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек — РИА Новости. Бронежилеты, приборы ночного видения и теплые вещи передали депутаты законодательного собрания Нижегородской области бойцам Мининского батальона в зону проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального парламента. Новую партию гуманитарного груза землякам-участникам СВО отправили в минувшие выходные. "Доброй традицией стала ежемесячная отправка гуманитарной помощи, в сборе которой участвуют депутаты и сотрудники аппарата законодательного собрания региона. Каждая партия укомплектована самым необходимым оборудованием, которое требуется нашим бойцам. Сейчас отправляем приборы ночного видения для разведгруппы, тёплые вещи. Помогаем, в том числе, нашим коллегам, которые отправились добровольцами в зону СВО", - приводятся в сообщении слова руководителя аппарата законодательного собрания Нижегородской области Максима Реброва. "Связующим звеном" в передаче вещей служит сотрудник аппарата регионального парламента Олег Андерсон, через которого военнослужащие сообщают, что им необходимо. Так, в этот раз бойцам Мининского батальона передадут бронежилеты самого высокого класса защиты и станции разведки с тепловизором. Оборудование отправится также в другие части первого армейского корпуса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нижегородская область
Надежные люди, Нижегородская область
Нижегородские парламентарии отправили участникам СВО бронежилеты
Нижегородские парламентарии отправили участникам СВО бронежилеты и теплые вещи
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек — РИА Новости. Бронежилеты, приборы ночного видения и теплые вещи передали депутаты законодательного собрания Нижегородской области бойцам Мининского батальона в зону проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Новую партию гуманитарного груза землякам-участникам СВО отправили в минувшие выходные.
"Доброй традицией стала ежемесячная отправка гуманитарной помощи, в сборе которой участвуют депутаты и сотрудники аппарата законодательного собрания региона. Каждая партия укомплектована самым необходимым оборудованием, которое требуется нашим бойцам. Сейчас отправляем приборы ночного видения для разведгруппы, тёплые вещи. Помогаем, в том числе, нашим коллегам, которые отправились добровольцами в зону СВО", - приводятся в сообщении слова руководителя аппарата законодательного собрания Нижегородской области Максима Реброва.
"Связующим звеном" в передаче вещей служит сотрудник аппарата регионального парламента Олег Андерсон, через которого военнослужащие сообщают, что им необходимо. Так, в этот раз бойцам Мининского батальона передадут бронежилеты самого высокого класса защиты и станции разведки с тепловизором. Оборудование отправится также в другие части первого армейского корпуса.
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