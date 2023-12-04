https://ria.ru/20231204/britaniya-1913728833.html

Путин оценил состояние отношений России и Британии

Путин оценил состояние отношений России и Британии - РИА Новости, 04.12.2023

Путин оценил состояние отношений России и Британии

Москве и Лондону ранее удавалось выстраивать отношения для обеспечения стабильности в мире, но нынешнее состояние дел известно, будем надеяться, что оно будет... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T18:59

2023-12-04T18:59

2023-12-04T19:12

россия

в мире

великобритания

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Москве и Лондону ранее удавалось выстраивать отношения для обеспечения стабильности в мире, но нынешнее состояние дел известно, будем надеяться, что оно будет меняться к лучшему, заявил президент России Владимир Путин."Нынешнее состояние дел в диалоге с Лондоном общеизвестно, будем надеяться, что ситуация, все-таки, в интересах наших двух стран и народов будет меняться к лучшему", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.Президент напомнил, что на днях отмечалось 80-летие знаменитой Тегеранской конференции трех союзных держав, заложившей основы современной системы международных отношений. "В послевоенный период и до недавнего времени нашим странам удавалось выстраивать взаимодействие, исходя из внимания своей особой ответственности за поддержание глобального мира, стабильности и безопасности, как постоянных членов Совбеза ООН", - отметил он.

https://ria.ru/20231123/britaniya-1911402098.html

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россия, в мире, великобритания, владимир путин