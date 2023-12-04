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Путин оценил состояние отношений России и Британии - РИА Новости, 04.12.2023
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18:59 04.12.2023 (обновлено: 19:12 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/britaniya-1913728833.html
Путин оценил состояние отношений России и Британии
Путин оценил состояние отношений России и Британии - РИА Новости, 04.12.2023
Путин оценил состояние отношений России и Британии
Москве и Лондону ранее удавалось выстраивать отношения для обеспечения стабильности в мире, но нынешнее состояние дел известно, будем надеяться, что оно будет... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:59
2023-12-04T19:12
россия
в мире
великобритания
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Москве и Лондону ранее удавалось выстраивать отношения для обеспечения стабильности в мире, но нынешнее состояние дел известно, будем надеяться, что оно будет меняться к лучшему, заявил президент России Владимир Путин."Нынешнее состояние дел в диалоге с Лондоном общеизвестно, будем надеяться, что ситуация, все-таки, в интересах наших двух стран и народов будет меняться к лучшему", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.Президент напомнил, что на днях отмечалось 80-летие знаменитой Тегеранской конференции трех союзных держав, заложившей основы современной системы международных отношений. "В послевоенный период и до недавнего времени нашим странам удавалось выстраивать взаимодействие, исходя из внимания своей особой ответственности за поддержание глобального мира, стабильности и безопасности, как постоянных членов Совбеза ООН", - отметил он.
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россия, в мире, великобритания, владимир путин
Россия, В мире, Великобритания, Владимир Путин
Путин оценил состояние отношений России и Британии

Путин надеется, что нынешнее состояние отношений России и Британии улучшится

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Путин на церемонии вручения верительных грамот
Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Москве и Лондону ранее удавалось выстраивать отношения для обеспечения стабильности в мире, но нынешнее состояние дел известно, будем надеяться, что оно будет меняться к лучшему, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Нынешнее состояние дел в диалоге с Лондоном общеизвестно, будем надеяться, что ситуация, все-таки, в интересах наших двух стран и народов будет меняться к лучшему", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот.
Президент напомнил, что на днях отмечалось 80-летие знаменитой Тегеранской конференции трех союзных держав, заложившей основы современной системы международных отношений. "В послевоенный период и до недавнего времени нашим странам удавалось выстраивать взаимодействие, исходя из внимания своей особой ответственности за поддержание глобального мира, стабильности и безопасности, как постоянных членов Совбеза ООН", - отметил он.
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