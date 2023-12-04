https://ria.ru/20231204/briks-1913718038.html

Путин заявил о намерении содействовать повышению роли БРИКС

Путин заявил о намерении содействовать повышению роли БРИКС - РИА Новости, 04.12.2023

Путин заявил о намерении содействовать повышению роли БРИКС

Россия как будущий председатель БРИКС намерена содействовать повышению роли организации в решении актуальных вопросов глобальной повестки дня, прилагать усилия... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T18:30

2023-12-04T18:30

2023-12-04T18:46

россия

брикс

политика

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия как будущий председатель БРИКС намерена содействовать повышению роли организации в решении актуальных вопросов глобальной повестки дня, прилагать усилия для укрепления всестороннего стратегического партнерства в рамках БРИКС, развития взаимодействия в экономической, финансовой и других сферах, заявил президент России Владимир Путин."В наступающем 2024 году России предстоит выполнить целый ряд важных внешнеполитических функций. Нам выпало первым председательствовать в расширенном объединении БРИКС, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь новым участникам объединения гармонично встроиться в режим работы этой организации. В целом же, намерены всячески содействовать повышению роли объединения в решении актуальных вопросов глобальной повестки дня, прилагать усилия для укрепления всестороннего стратегического партнерства в рамках БРИКС, развития взаимодействия в экономической, финансовой и других сферах", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.Путин добавил, что Россия будет серьезно готовиться к проведению саммита БРИКС в Казани в октябре 2024 года в новом, более широком составе. Глава государства также напомнил, что в Казани летом пройдут и спортивные игры БРИКС.

https://ria.ru/20231121/briks-1910886256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, брикс, политика, владимир путин