https://ria.ru/20231204/briks-1913718038.html
Путин заявил о намерении содействовать повышению роли БРИКС
Путин заявил о намерении содействовать повышению роли БРИКС - РИА Новости, 04.12.2023
Путин заявил о намерении содействовать повышению роли БРИКС
Россия как будущий председатель БРИКС намерена содействовать повышению роли организации в решении актуальных вопросов глобальной повестки дня, прилагать усилия... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:30
2023-12-04T18:30
2023-12-04T18:46
россия
брикс
политика
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия как будущий председатель БРИКС намерена содействовать повышению роли организации в решении актуальных вопросов глобальной повестки дня, прилагать усилия для укрепления всестороннего стратегического партнерства в рамках БРИКС, развития взаимодействия в экономической, финансовой и других сферах, заявил президент России Владимир Путин."В наступающем 2024 году России предстоит выполнить целый ряд важных внешнеполитических функций. Нам выпало первым председательствовать в расширенном объединении БРИКС, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь новым участникам объединения гармонично встроиться в режим работы этой организации. В целом же, намерены всячески содействовать повышению роли объединения в решении актуальных вопросов глобальной повестки дня, прилагать усилия для укрепления всестороннего стратегического партнерства в рамках БРИКС, развития взаимодействия в экономической, финансовой и других сферах", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.Путин добавил, что Россия будет серьезно готовиться к проведению саммита БРИКС в Казани в октябре 2024 года в новом, более широком составе. Глава государства также напомнил, что в Казани летом пройдут и спортивные игры БРИКС.
https://ria.ru/20231121/briks-1910886256.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брикс, политика, владимир путин
Россия, БРИКС, Политика, Владимир Путин
Путин заявил о намерении содействовать повышению роли БРИКС
Путин: Россия как новый председатель намерена содействовать повышению роли БРИКС
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия как будущий председатель БРИКС намерена содействовать повышению роли организации в решении актуальных вопросов глобальной повестки дня, прилагать усилия для укрепления всестороннего стратегического партнерства в рамках БРИКС, развития взаимодействия в экономической, финансовой и других сферах, заявил президент России Владимир Путин.
"В наступающем 2024 году России предстоит выполнить целый ряд важных внешнеполитических функций. Нам выпало первым председательствовать в расширенном объединении БРИКС, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь новым участникам объединения гармонично встроиться в режим работы этой организации. В целом же, намерены всячески содействовать повышению роли объединения в решении актуальных вопросов глобальной повестки дня, прилагать усилия для укрепления всестороннего стратегического партнерства в рамках БРИКС, развития взаимодействия в экономической, финансовой и других сферах", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Путин добавил, что Россия будет серьезно готовиться к проведению саммита БРИКС в Казани
в октябре 2024 года в новом, более широком составе. Глава государства также напомнил, что в Казани летом пройдут и спортивные игры БРИКС.
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