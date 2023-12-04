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Путин заявил о намерении содействовать повышению роли БРИКС - РИА Новости, 04.12.2023
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18:30 04.12.2023 (обновлено: 18:46 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/briks-1913718038.html
Путин заявил о намерении содействовать повышению роли БРИКС
Путин заявил о намерении содействовать повышению роли БРИКС - РИА Новости, 04.12.2023
Путин заявил о намерении содействовать повышению роли БРИКС
Россия как будущий председатель БРИКС намерена содействовать повышению роли организации в решении актуальных вопросов глобальной повестки дня, прилагать усилия... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:30
2023-12-04T18:46
россия
брикс
политика
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия как будущий председатель БРИКС намерена содействовать повышению роли организации в решении актуальных вопросов глобальной повестки дня, прилагать усилия для укрепления всестороннего стратегического партнерства в рамках БРИКС, развития взаимодействия в экономической, финансовой и других сферах, заявил президент России Владимир Путин."В наступающем 2024 году России предстоит выполнить целый ряд важных внешнеполитических функций. Нам выпало первым председательствовать в расширенном объединении БРИКС, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь новым участникам объединения гармонично встроиться в режим работы этой организации. В целом же, намерены всячески содействовать повышению роли объединения в решении актуальных вопросов глобальной повестки дня, прилагать усилия для укрепления всестороннего стратегического партнерства в рамках БРИКС, развития взаимодействия в экономической, финансовой и других сферах", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.Путин добавил, что Россия будет серьезно готовиться к проведению саммита БРИКС в Казани в октябре 2024 года в новом, более широком составе. Глава государства также напомнил, что в Казани летом пройдут и спортивные игры БРИКС.
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россия, брикс, политика, владимир путин
Россия, БРИКС, Политика, Владимир Путин
Путин заявил о намерении содействовать повышению роли БРИКС

Путин: Россия как новый председатель намерена содействовать повышению роли БРИКС

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Россия как будущий председатель БРИКС намерена содействовать повышению роли организации в решении актуальных вопросов глобальной повестки дня, прилагать усилия для укрепления всестороннего стратегического партнерства в рамках БРИКС, развития взаимодействия в экономической, финансовой и других сферах, заявил президент России Владимир Путин.
"В наступающем 2024 году России предстоит выполнить целый ряд важных внешнеполитических функций. Нам выпало первым председательствовать в расширенном объединении БРИКС, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь новым участникам объединения гармонично встроиться в режим работы этой организации. В целом же, намерены всячески содействовать повышению роли объединения в решении актуальных вопросов глобальной повестки дня, прилагать усилия для укрепления всестороннего стратегического партнерства в рамках БРИКС, развития взаимодействия в экономической, финансовой и других сферах", - сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
Путин добавил, что Россия будет серьезно готовиться к проведению саммита БРИКС в Казани в октябре 2024 года в новом, более широком составе. Глава государства также напомнил, что в Казани летом пройдут и спортивные игры БРИКС.
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