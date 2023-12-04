https://ria.ru/20231204/brigada-1913758424.html

WP: бойцы бригады ВСУ, возглавлявшей наступление, не имели боевого опыта

WP: бойцы бригады ВСУ, возглавлявшей наступление, не имели боевого опыта - РИА Новости, 04.12.2023

WP: бойцы бригады ВСУ, возглавлявшей наступление, не имели боевого опыта

Семьдесят процентов военнослужащих одной из украинских бригад, возглавлявших контрнаступление и оснащенных новейшим западным оружием, вступили в бой, не имея... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T21:57

2023-12-04T21:57

2023-12-04T21:57

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

киев

украина

сергей шойгу

нато

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Семьдесят процентов военнослужащих одной из украинских бригад, возглавлявших контрнаступление и оснащенных новейшим западным оружием, вступили в бой, не имея опыта ведения боевых действий, пишет газета Washington Post. "Семьдесят процентов военнослужащих одной из бригад, возглавлявших контрнаступление и оснащенных новейшим западным оружием, вступили в бой, не имея боевого опыта", - говорится в сообщении издания. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231204/vozdukh-1913754547.html

россия

киев

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россия, владимир путин, вооруженные силы украины, киев, украина, сергей шойгу, нато