https://ria.ru/20231204/bogoroditsy-1913252920.html

Священник рассказал о смысле праздника Введения во храм Богородицы

Священник рассказал о смысле праздника Введения во храм Богородицы - РИА Новости, 04.12.2023

Священник рассказал о смысле праздника Введения во храм Богородицы

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, которая жила при Иерусалимском храме до 12 лет, напоминает верующим о важности воспитания в детях сознательной... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T06:00

2023-12-04T06:00

2023-12-04T06:00

религия

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, которая жила при Иерусалимском храме до 12 лет, напоминает верующим о важности воспитания в детях сознательной религиозности, чтобы когда они повзрослеют, их решения были добрыми и благими, рассказал председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.В понедельник в Русской православной церкви отмечают один из 12 главных праздников - Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Дата его непреходящая – 4 декабря. В праздник верующие стараются посетить богослужение, приходят семьями. В этот день в Церкви вспоминают о том, как Иоаким и Анна привели свою трехлетнюю дочь Марию – будущую Богородицу – в Иерусалимский храм. Это событие не описано в Евангелиях. По церковному Преданию, у пары долго не было детей, они молилась Богу о продолжении рода. Когда Он даровал им первенца, уже пожилые родители посвятили дочь Богу – во исполнение данного Ему обета.Иоаким и Анна привели трехлетнюю Марию в главный для иудеев храм, где она должна была жить до совершеннолетия в молитве и трудах во славу Божию. Повествуется, что в тот день будущая Богородица смогла самостоятельно взойти по 15 высоким ступеням к храму. Встретив ее, первосвященник (на тот момент Захария, отец Иоанна Крестителя) провел Марию в "святая святых" – место в храме, куда, по традиции, не допускались миряне. Вскоре после этих событий Иоаким и Анна умерли, а Мария жила и воспитывалась при Иерусалимском храме до 12 лет.Как отметил протоиерей Максим Козлов, то, что первосвященник провел Марию в святое место храма – само по себе событие экстраординарное, но оно также символически обозначает "один из шагов при переходе от Старого к Новому завету". "Введение во храм – это приготовление к Новому Завету, а именно – приготовление той, которая станет матерью Бога. В православном понимании Бог соединяет свою волю с человеческой свободой. Эта свобода – с одной стороны всех прародителей Спасителя по плоти, в которых выковывалась, как бы отбиралась та, которая станет в результате матерью Бога, а с другой – свобода ее личной святости, которая так же, как в любом человеке, воспитывалась у неё, начиная с детского возраста", - сказал Козлов.По его словам, воспитание Богородицы при Иерусалимском храме с самого юного возраста имело очень большое значение для взращивания ее личности, "которую сейчас верующие называют "Честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим" (достойна почитания больше херувимов и по славе несравненно выше серафимов; херувимы и серафимы – высшие ангелы – ред.), то есть лучшая представительница человеческого рода, избранная из поколения в поколение, из рода в род"."Для родителей и для всех нас эта история говорит о важности воспитания в детях здорового и правильного религиозного чувства – сознательной религиозности. Библейское понимание не коррелируется с логикой о том, что ребенок "сам дорастет до совершеннолетия, а потом выберет, каких взглядов ему держаться". Конечно, выберет, когда дорастет до возраста сознательного принятия решений. Но, если мы хотим, чтобы эти решения были правильными, добрыми, с благим результатом для жизни нашего ребенка, то мы должны воспитывать его в традиции приобщения к религиозной практике. И родители Пресвятой Богородицы нам этот пример дали", – заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231204/tserkovnyy-1909649809.html

https://ria.ru/20231130/abort-1912972839.html

https://ria.ru/20231204/tserkovnyy-1907967065.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

русская православная церковь, религия