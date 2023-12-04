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Священник рассказал о смысле праздника Введения во храм Богородицы - РИА Новости, 04.12.2023
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Религия
 
06:00 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/bogoroditsy-1913252920.html
Священник рассказал о смысле праздника Введения во храм Богородицы
Священник рассказал о смысле праздника Введения во храм Богородицы - РИА Новости, 04.12.2023
Священник рассказал о смысле праздника Введения во храм Богородицы
Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, которая жила при Иерусалимском храме до 12 лет, напоминает верующим о важности воспитания в детях сознательной... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T06:00
2023-12-04T06:00
религия
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, которая жила при Иерусалимском храме до 12 лет, напоминает верующим о важности воспитания в детях сознательной религиозности, чтобы когда они повзрослеют, их решения были добрыми и благими, рассказал председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.В понедельник в Русской православной церкви отмечают один из 12 главных праздников - Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Дата его непреходящая – 4 декабря. В праздник верующие стараются посетить богослужение, приходят семьями. В этот день в Церкви вспоминают о том, как Иоаким и Анна привели свою трехлетнюю дочь Марию – будущую Богородицу – в Иерусалимский храм. Это событие не описано в Евангелиях. По церковному Преданию, у пары долго не было детей, они молилась Богу о продолжении рода. Когда Он даровал им первенца, уже пожилые родители посвятили дочь Богу – во исполнение данного Ему обета.Иоаким и Анна привели трехлетнюю Марию в главный для иудеев храм, где она должна была жить до совершеннолетия в молитве и трудах во славу Божию. Повествуется, что в тот день будущая Богородица смогла самостоятельно взойти по 15 высоким ступеням к храму. Встретив ее, первосвященник (на тот момент Захария, отец Иоанна Крестителя) провел Марию в "святая святых" – место в храме, куда, по традиции, не допускались миряне. Вскоре после этих событий Иоаким и Анна умерли, а Мария жила и воспитывалась при Иерусалимском храме до 12 лет.Как отметил протоиерей Максим Козлов, то, что первосвященник провел Марию в святое место храма – само по себе событие экстраординарное, но оно также символически обозначает "один из шагов при переходе от Старого к Новому завету". "Введение во храм – это приготовление к Новому Завету, а именно – приготовление той, которая станет матерью Бога. В православном понимании Бог соединяет свою волю с человеческой свободой. Эта свобода – с одной стороны всех прародителей Спасителя по плоти, в которых выковывалась, как бы отбиралась та, которая станет в результате матерью Бога, а с другой – свобода ее личной святости, которая так же, как в любом человеке, воспитывалась у неё, начиная с детского возраста", - сказал Козлов.По его словам, воспитание Богородицы при Иерусалимском храме с самого юного возраста имело очень большое значение для взращивания ее личности, "которую сейчас верующие называют "Честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим" (достойна почитания больше херувимов и по славе несравненно выше серафимов; херувимы и серафимы – высшие ангелы – ред.), то есть лучшая представительница человеческого рода, избранная из поколения в поколение, из рода в род"."Для родителей и для всех нас эта история говорит о важности воспитания в детях здорового и правильного религиозного чувства – сознательной религиозности. Библейское понимание не коррелируется с логикой о том, что ребенок "сам дорастет до совершеннолетия, а потом выберет, каких взглядов ему держаться". Конечно, выберет, когда дорастет до возраста сознательного принятия решений. Но, если мы хотим, чтобы эти решения были правильными, добрыми, с благим результатом для жизни нашего ребенка, то мы должны воспитывать его в традиции приобщения к религиозной практике. И родители Пресвятой Богородицы нам этот пример дали", – заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20231204/tserkovnyy-1909649809.html
https://ria.ru/20231130/abort-1912972839.html
https://ria.ru/20231204/tserkovnyy-1907967065.html
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русская православная церковь, религия
Религия, Русская православная церковь, Религия
Священник рассказал о смысле праздника Введения во храм Богородицы

Протоиерей Козлов: Введение во храм - это приготовление к Новому Завету

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПротоиерей Максим Козлов
Протоиерей Максим Козлов - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, которая жила при Иерусалимском храме до 12 лет, напоминает верующим о важности воспитания в детях сознательной религиозности, чтобы когда они повзрослеют, их решения были добрыми и благими, рассказал председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
В понедельник в Русской православной церкви отмечают один из 12 главных праздников - Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Дата его непреходящая – 4 декабря. В праздник верующие стараются посетить богослужение, приходят семьями. В этот день в Церкви вспоминают о том, как Иоаким и Анна привели свою трехлетнюю дочь Марию – будущую Богородицу – в Иерусалимский храм. Это событие не описано в Евангелиях. По церковному Преданию, у пары долго не было детей, они молилась Богу о продолжении рода. Когда Он даровал им первенца, уже пожилые родители посвятили дочь Богу – во исполнение данного Ему обета.
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Иоаким и Анна привели трехлетнюю Марию в главный для иудеев храм, где она должна была жить до совершеннолетия в молитве и трудах во славу Божию. Повествуется, что в тот день будущая Богородица смогла самостоятельно взойти по 15 высоким ступеням к храму. Встретив ее, первосвященник (на тот момент Захария, отец Иоанна Крестителя) провел Марию в "святая святых" – место в храме, куда, по традиции, не допускались миряне. Вскоре после этих событий Иоаким и Анна умерли, а Мария жила и воспитывалась при Иерусалимском храме до 12 лет.
Как отметил протоиерей Максим Козлов, то, что первосвященник провел Марию в святое место храма – само по себе событие экстраординарное, но оно также символически обозначает "один из шагов при переходе от Старого к Новому завету". "Введение во храм – это приготовление к Новому Завету, а именно – приготовление той, которая станет матерью Бога. В православном понимании Бог соединяет свою волю с человеческой свободой. Эта свобода – с одной стороны всех прародителей Спасителя по плоти, в которых выковывалась, как бы отбиралась та, которая станет в результате матерью Бога, а с другой – свобода ее личной святости, которая так же, как в любом человеке, воспитывалась у неё, начиная с детского возраста", - сказал Козлов.
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По его словам, воспитание Богородицы при Иерусалимском храме с самого юного возраста имело очень большое значение для взращивания ее личности, "которую сейчас верующие называют "Честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим" (достойна почитания больше херувимов и по славе несравненно выше серафимов; херувимы и серафимы – высшие ангелы – ред.), то есть лучшая представительница человеческого рода, избранная из поколения в поколение, из рода в род".
"Для родителей и для всех нас эта история говорит о важности воспитания в детях здорового и правильного религиозного чувства – сознательной религиозности. Библейское понимание не коррелируется с логикой о том, что ребенок "сам дорастет до совершеннолетия, а потом выберет, каких взглядов ему держаться". Конечно, выберет, когда дорастет до возраста сознательного принятия решений. Но, если мы хотим, чтобы эти решения были правильными, добрыми, с благим результатом для жизни нашего ребенка, то мы должны воспитывать его в традиции приобщения к религиозной практике. И родители Пресвятой Богородицы нам этот пример дали", – заключил собеседник агентства.
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