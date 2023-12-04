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Блогер-бодибилдер загадочно умер в 30 лет
Блогер-бодибилдер загадочно умер в 30 лет - РИА Новости, 04.12.2023
Блогер-бодибилдер загадочно умер в 30 лет
Испанский блогер-бодибилдер Альфредо Мартин скоропостижно умер в возрасте 30 лет, пишет The Sun. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T06:11
2023-12-04T06:11
2023-12-04T11:20
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Испанский блогер-бодибилдер Альфредо Мартин скоропостижно умер в возрасте 30 лет, пишет The Sun.О смерти бодибилдера-вегана рассказала его подруга в соцсетях. Причина смерти пока не известна.Мартин впервые получил известность в Сети, обсуждая варианты спортивного питания с веганской точки зрения, позднее он сделал себе имя благодаря рассказам о спортивной фармакологии, говорится в статье.В социальных сетях блогер был известен под никами Héroe Fitness и Villano Fitness, на него были подписаны сотни тысяч человек. Бодибилдер давал своим подписчикам советы о наборе мышечной массы и тренировках.Как пишет издание, Мартин открыто говорил о том, что употребляет препараты, "улучшающие внешний вид и работоспособность", — APED (анаболические стероиды. – Прим. ред.).
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в мире, испания
Блогер-бодибилдер загадочно умер в 30 лет
Sun: испанский блогер-бодибилдер Альфредо Мартин умер в 30 лет
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
Испанский блогер-бодибилдер Альфредо Мартин скоропостижно умер в возрасте 30 лет, пишет The Sun
.
О смерти бодибилдера-вегана рассказала его подруга в соцсетях. Причина смерти пока не известна.
Мартин впервые получил известность в Сети, обсуждая варианты спортивного питания с веганской точки зрения, позднее он сделал себе имя благодаря рассказам о спортивной фармакологии, говорится в статье.
В социальных сетях блогер был известен под никами Héroe Fitness и Villano Fitness, на него были подписаны сотни тысяч человек. Бодибилдер давал своим подписчикам советы о наборе мышечной массы и тренировках.
Как пишет издание, Мартин открыто говорил о том, что употребляет препараты, "улучшающие внешний вид и работоспособность", — APED (анаболические стероиды. – Прим. ред.).
Известный российский блогер умер на 38-м году жизни