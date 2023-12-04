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Адвокат Блиновской опровергла слухи о полном погашении долгов блогершей - РИА Новости, 04.12.2023
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Шоубиз
 
14:20 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/blinovskaya-1913641528.html
Адвокат Блиновской опровергла слухи о полном погашении долгов блогершей
Адвокат Блиновской опровергла слухи о полном погашении долгов блогершей - РИА Новости, 04.12.2023
Адвокат Блиновской опровергла слухи о полном погашении долгов блогершей
Информация о том, что Елена Блиновская выплатила налоговой 1,4 миллиарда рублей, не соответствует действительности, у нее нет такой возможности, заявила РИА... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T14:20
2023-12-04T14:20
шоубиз
елена блиновская
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Информация о том, что Елена Блиновская выплатила налоговой 1,4 миллиарда рублей, не соответствует действительности, у нее нет такой возможности, заявила РИА Новости адвокат блогера Наталия Сальникова. На прошлой неделе Сальникова сообщила, что по итогам налоговой проверки было вынесено решение, определившее, что задолженность Блиновской составляет 918 миллионов, вместе с пенями и штрафами – 1 миллиард 400 миллионов рублей. При этом назначенная следствием налоговая экспертиза еще проводится. Сегодня в СМИ появилась информация, что Блиновская якобы решила вопрос с долгом налоговой за несколько дней. "Это не соответствует действительности, это просто неправда. Ранее мы заявляли о погашении задолженности на сумму в районе 50-55 миллионов рублей, с тех пор ничего не изменилось. У Елены нет возможности погасить такую сумму (1,4 миллиарда – ред.)", — рассказала собеседница агентства. Блиновскую обвиняют в уклонении от налогов и отмывании денег. В середине ноября суд оставил ее под домашним арестом до января. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, по информации СК, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года. Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, не позволяющая пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях его не ограничили.
https://ria.ru/20231114/blinovskaya-1909407935.html
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елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Елена Блиновская, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Новости шоу-бизнеса
Адвокат Блиновской опровергла слухи о полном погашении долгов блогершей

Адвокат Блиновской опровергла сведения о погашении задолженности на 1,4 млрд руб

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы
Блогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Информация о том, что Елена Блиновская выплатила налоговой 1,4 миллиарда рублей, не соответствует действительности, у нее нет такой возможности, заявила РИА Новости адвокат блогера Наталия Сальникова.
На прошлой неделе Сальникова сообщила, что по итогам налоговой проверки было вынесено решение, определившее, что задолженность Блиновской составляет 918 миллионов, вместе с пенями и штрафами – 1 миллиард 400 миллионов рублей. При этом назначенная следствием налоговая экспертиза еще проводится.
Сегодня в СМИ появилась информация, что Блиновская якобы решила вопрос с долгом налоговой за несколько дней.
«
"Это не соответствует действительности, это просто неправда. Ранее мы заявляли о погашении задолженности на сумму в районе 50-55 миллионов рублей, с тех пор ничего не изменилось. У Елены нет возможности погасить такую сумму (1,4 миллиарда – ред.)", — рассказала собеседница агентства.
Блиновскую обвиняют в уклонении от налогов и отмывании денег. В середине ноября суд оставил ее под домашним арестом до января.
По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ".
Кроме того, по информации СК, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.
Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, не позволяющая пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях его не ограничили.
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ШоубизЕлена БлиновскаяСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияНовости шоу-бизнеса
 
 
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