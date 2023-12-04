https://ria.ru/20231204/bitkoin-1913538157.html
Стоимость биткоина впервые с апреля 2022 года превысила 40 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые с апреля 2022 года превысила 40 тысяч долларов - РИА Новости, 04.12.2023
Стоимость биткоина впервые с апреля 2022 года превысила 40 тысяч долларов
Биткоин дорожает в понедельник утром примерно на 4%, и его стоимость впервые с апреля прошлого года превысила 40 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T08:36
2023-12-04T08:36
2023-12-04T08:36
экономика
биткоин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778859112_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_cf16594c9e4d37b878c12353c6782bc3.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Биткоин дорожает в понедельник утром примерно на 4%, и его стоимость впервые с апреля прошлого года превысила 40 тысяч долларов, следует из данных торгов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену на более чем 20 биржах, стоимость биткоина растёт по состоянию на 8.09 мск на 3,78% за сутки, до 41 250 долларов. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 4,2%, до 41 тысячи долларов. Показатель впервые с 25 апреля прошлого года превысил 40 тысяч долларов. "Биткоин продолжает получать поддержку благодаря оптимизму, связанному с одобрением биржевых фондов (ETF) на биткоин Комиссией по ценным бумагам и биржевыми операциями и ожиданием снижения учётной ставки ФРС в 2024 году", - приводит агентство Блумберг слова рыночного аналитика IG Australia Pty Тони Сикамора.
https://ria.ru/20231130/kriptovalyuta-1912902432.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778859112_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e32570b35a2a9b6ec500c9870bf360d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, биткоин
Стоимость биткоина впервые с апреля 2022 года превысила 40 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые с 25 апреля 2022 года превысила 40 тысяч долларов
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Биткоин дорожает в понедельник утром примерно на 4%, и его стоимость впервые с апреля прошлого года превысила 40 тысяч долларов, следует из данных торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену на более чем 20 биржах, стоимость биткоина растёт по состоянию на 8.09 мск на 3,78% за сутки, до 41 250 долларов. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 4,2%, до 41 тысячи долларов. Показатель впервые с 25 апреля прошлого года превысил 40 тысяч долларов.
"Биткоин продолжает получать поддержку благодаря оптимизму, связанному с одобрением биржевых фондов (ETF) на биткоин Комиссией по ценным бумагам и биржевыми операциями и ожиданием снижения учётной ставки ФРС
в 2024 году", - приводит агентство Блумберг слова рыночного аналитика IG Australia Pty Тони Сикамора.
Незаконные операции с криптовалютой в России в 2023 году выросли вдвое