https://ria.ru/20231204/biometriya-1913724078.html
Госдума рассмотрит проект о штрафах за незаконную обработку биометрии
Госдума рассмотрит проект о штрафах за незаконную обработку биометрии - РИА Новости, 04.12.2023
Госдума рассмотрит проект о штрафах за незаконную обработку биометрии
Госдума во вторник рассмотрит в третьем чтении законопроект об административной ответственности за нарушения при использовании биометрии, сообщил журналистам... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:47
2023-12-04T18:47
2023-12-04T18:47
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит в третьем чтении законопроект об административной ответственности за нарушения при использовании биометрии, сообщил журналистам источник в палате. "Пленарное заседание 5 декабря. <…> Об административной ответственности за нарушения при использовании биометрии – третье чтение", – сказал источник. Госдума ранее приняла во втором чтении законопроект, по которому с учетом поправок штрафы за нарушение при размещении личных данных повысят до 1,5 миллионов рублей. Законопроектом предлагается установить административную ответственность за размещение биометрических персональных данных в единой биометрической системе и иных информационных системах с нарушением установленных законодательством требований, говорится в пояснительной записке. В случае принятия законопроекта обработка персональных данных без согласия в письменной форме человека или с нарушением повлечет за собой штрафы: для граждан – в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей; для должностных лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч; для юридических лиц – от 300 тысяч до 700 тысяч. За повторное нарушение штрафы также повышаются. Согласно тексту одобренных поправок, на граждан налагается штраф в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч; на индивидуальных предпринимателей - от 500 тысяч до 1 миллиона; на юридических лиц - от 1 до 1,5 миллионов. В случае принятия законопроекта с поправками, внесенными ко второму чтению, КоАП будет также дополнен пунктом следующего содержания: "Размещение и обновление банками, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, иными организациями в случаях, определенных федеральными законами, биометрических персональных данных субъекта персональных данных в государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных" с нарушением установленных законодательством… требований – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей; на юридических лиц - от 500 тысяч до одного миллиона рублей".
https://ria.ru/20231129/biometriya-1912778346.html
https://ria.ru/20231128/biometriya-1912424353.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, госдума рф
Общество, Технологии, Госдума РФ
Госдума рассмотрит проект о штрафах за незаконную обработку биометрии
Госдума во вторник рассмотрит проект о штрафах за незаконную обработку биометрии
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит в третьем чтении законопроект об административной ответственности за нарушения при использовании биометрии, сообщил журналистам источник в палате.
«
"Пленарное заседание 5 декабря. <…> Об административной ответственности за нарушения при использовании биометрии – третье чтение", – сказал источник.
Госдума ранее приняла во втором чтении законопроект, по которому с учетом поправок штрафы за нарушение при размещении личных данных повысят до 1,5 миллионов рублей.
Законопроектом предлагается установить административную ответственность за размещение биометрических персональных данных в единой биометрической системе и иных информационных системах с нарушением установленных законодательством требований, говорится в пояснительной записке.
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В случае принятия законопроекта обработка персональных данных без согласия в письменной форме человека или с нарушением повлечет за собой штрафы: для граждан – в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей; для должностных лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч; для юридических лиц – от 300 тысяч до 700 тысяч.
За повторное нарушение штрафы также повышаются. Согласно тексту одобренных поправок, на граждан налагается штраф в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч; на индивидуальных предпринимателей - от 500 тысяч до 1 миллиона; на юридических лиц - от 1 до 1,5 миллионов.
В случае принятия законопроекта с поправками, внесенными ко второму чтению, КоАП будет также дополнен пунктом следующего содержания: "Размещение и обновление банками, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, иными организациями в случаях, определенных федеральными законами, биометрических персональных данных субъекта персональных данных в государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных" с нарушением установленных законодательством… требований – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей; на юридических лиц - от 500 тысяч до одного миллиона рублей".
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