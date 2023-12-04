https://ria.ru/20231204/beringiya-1913583107.html

Гонку "Берингия" на Камчатке дополнили новыми условиями

Гонку "Берингия" на Камчатке дополнили новыми условиями - РИА Новости, 04.12.2023

Гонку "Берингия" на Камчатке дополнили новыми условиями

Традиционную гонку на собачьих упряжках "Берингия", которая проходит на Камчатке и считается самой протяженной в Евразии, дополнили новыми условиями, сообщила... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T11:43

2023-12-04T11:43

2023-12-04T11:43

общество

камчатка

камчатский край

евразия

гонка на собачьих упряжках "берингия"

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 дек – РИА Новости. Традиционную гонку на собачьих упряжках "Берингия", которая проходит на Камчатке и считается самой протяженной в Евразии, дополнили новыми условиями, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края. "В положение гонки внесены изменения, среди которых новая номинация. В этом году каюры смогут принять участие в "Берингии" и финишировать в посёлке Оссора, пройдя чуть больше 1000 километров на упряжках из 8-10 собак. Данная мера позволит каюрам, не имеющим возможность содержать большое количество собак, принять участие в гонке", - говорится в сообщении. Основная дистанция гонки осталась прежней. Она берет свое начало в селе Эссо Быстринского района и финиширует через 1450 километров в поселке Усть-Камчатск Усть-Камчатского района. Но для участия в ней в упряжке должно быть не менее 11 собак. Заявочная кампания на участие в "Берингии 2024" стартовала сегодня и завершится 31 декабря. Гонка за всю свою историю, берущую начало в 1990 году, неоднократно имела статус международной, поэтому заявки принимают от каюров из всех уголков мира. Победитель гонки в 2024 году в основной номинации получит 3 миллиона рублей, в дополнительной - 1 миллион рублей. За второе место - 2 миллиона рублей и 800 тысяч рублей, соответственно. За третье место присуждается 1 миллион рублей и 600 тысяч рублей, соответственно. "Берингия" - традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках, которая проводится на полуострове с 1990 года. В 2010 году гонка получила статус официального праздника Камчатского края. В 2018 году в гонке приняли участие 15 каюров. В общей сложности они преодолели 2101 километр, пройдя путь от камчатского села Мильково до села Марково на Чукотке. "Берингия-2018" вошла в Книгу рекордов России как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в стране.

https://ria.ru/20231104/nagrada-1907439957.html

https://ria.ru/20210225/solodov-1598788458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, камчатка, камчатский край, евразия, гонка на собачьих упряжках "берингия"