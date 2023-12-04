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Гонку "Берингия" на Камчатке дополнили новыми условиями - РИА Новости, 04.12.2023
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11:43 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/beringiya-1913583107.html
Гонку "Берингия" на Камчатке дополнили новыми условиями
Гонку "Берингия" на Камчатке дополнили новыми условиями - РИА Новости, 04.12.2023
Гонку "Берингия" на Камчатке дополнили новыми условиями
Традиционную гонку на собачьих упряжках "Берингия", которая проходит на Камчатке и считается самой протяженной в Евразии, дополнили новыми условиями, сообщила... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:43
2023-12-04T11:43
общество
камчатка
камчатский край
евразия
гонка на собачьих упряжках "берингия"
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 дек – РИА Новости. Традиционную гонку на собачьих упряжках "Берингия", которая проходит на Камчатке и считается самой протяженной в Евразии, дополнили новыми условиями, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края. "В положение гонки внесены изменения, среди которых новая номинация. В этом году каюры смогут принять участие в "Берингии" и финишировать в посёлке Оссора, пройдя чуть больше 1000 километров на упряжках из 8-10 собак. Данная мера позволит каюрам, не имеющим возможность содержать большое количество собак, принять участие в гонке", - говорится в сообщении. Основная дистанция гонки осталась прежней. Она берет свое начало в селе Эссо Быстринского района и финиширует через 1450 километров в поселке Усть-Камчатск Усть-Камчатского района. Но для участия в ней в упряжке должно быть не менее 11 собак. Заявочная кампания на участие в "Берингии 2024" стартовала сегодня и завершится 31 декабря. Гонка за всю свою историю, берущую начало в 1990 году, неоднократно имела статус международной, поэтому заявки принимают от каюров из всех уголков мира. Победитель гонки в 2024 году в основной номинации получит 3 миллиона рублей, в дополнительной - 1 миллион рублей. За второе место - 2 миллиона рублей и 800 тысяч рублей, соответственно. За третье место присуждается 1 миллион рублей и 600 тысяч рублей, соответственно. "Берингия" - традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках, которая проводится на полуострове с 1990 года. В 2010 году гонка получила статус официального праздника Камчатского края. В 2018 году в гонке приняли участие 15 каюров. В общей сложности они преодолели 2101 километр, пройдя путь от камчатского села Мильково до села Марково на Чукотке. "Берингия-2018" вошла в Книгу рекордов России как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в стране.
https://ria.ru/20231104/nagrada-1907439957.html
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общество, камчатка, камчатский край, евразия, гонка на собачьих упряжках "берингия"
Общество, Камчатка, Камчатский край, Евразия, Гонка на собачьих упряжках "Берингия"
Гонку "Берингия" на Камчатке дополнили новыми условиями

В положение гонки "Берингия" внесены изменения, среди которых новая номинация

© Фото : пресс-служба правительства Камчатского краяГонка на собачьих упряжках "Берингия"
Гонка на собачьих упряжках Берингия - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : пресс-служба правительства Камчатского края
Гонка на собачьих упряжках "Берингия". Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 дек – РИА Новости. Традиционную гонку на собачьих упряжках "Берингия", которая проходит на Камчатке и считается самой протяженной в Евразии, дополнили новыми условиями, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.
"В положение гонки внесены изменения, среди которых новая номинация. В этом году каюры смогут принять участие в "Берингии" и финишировать в посёлке Оссора, пройдя чуть больше 1000 километров на упряжках из 8-10 собак. Данная мера позволит каюрам, не имеющим возможность содержать большое количество собак, принять участие в гонке", - говорится в сообщении.
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Основная дистанция гонки осталась прежней. Она берет свое начало в селе Эссо Быстринского района и финиширует через 1450 километров в поселке Усть-Камчатск Усть-Камчатского района. Но для участия в ней в упряжке должно быть не менее 11 собак. Заявочная кампания на участие в "Берингии 2024" стартовала сегодня и завершится 31 декабря. Гонка за всю свою историю, берущую начало в 1990 году, неоднократно имела статус международной, поэтому заявки принимают от каюров из всех уголков мира.
Победитель гонки в 2024 году в основной номинации получит 3 миллиона рублей, в дополнительной - 1 миллион рублей. За второе место - 2 миллиона рублей и 800 тысяч рублей, соответственно. За третье место присуждается 1 миллион рублей и 600 тысяч рублей, соответственно.
"Берингия" - традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках, которая проводится на полуострове с 1990 года. В 2010 году гонка получила статус официального праздника Камчатского края. В 2018 году в гонке приняли участие 15 каюров. В общей сложности они преодолели 2101 километр, пройдя путь от камчатского села Мильково до села Марково на Чукотке. "Берингия-2018" вошла в Книгу рекордов России как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в стране.
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ОбществоКамчаткаКамчатский крайЕвразияГонка на собачьих упряжках "Берингия"
 
 
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