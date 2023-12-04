https://ria.ru/20231204/bayazitova-1913769083.html

Член СПЧ на встрече с Путиным подняла тему срока журналистке Баязитовой

Член СПЧ на встрече с Путиным подняла тему срока журналистке Баязитовой - РИА Новости, 04.12.2023

Член СПЧ на встрече с Путиным подняла тему срока журналистке Баязитовой

Член СПЧ Ева Меркачева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным подняла вопрос о деле журналистки Александры Баязитовой, заявив, что ей дали "колоссально... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T23:18

2023-12-04T23:18

2023-12-04T23:18

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Член СПЧ Ева Меркачева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным подняла вопрос о деле журналистки Александры Баязитовой, заявив, что ей дали "колоссально много" для девушки с сахарным диабетом. Басманный суд Москвы приговорил к 5 и 4,5 годам колонии журналистку Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. Это первое судебное разбирательство о "блоках" в Telegram, которое дошло до приговора. Процесс проходил в закрытом режиме. На прениях сторон гособвинитель запросил 14 и 13 лет лишения свободы для Баязитовой и Архаровой соответственно. Защита девушек настаивала на том, что они не виновны. Вменяемая им часть 3 статьи 163 УК РФ предусматривает до 15 лет. Еще одна фигурантка Инна Чурилова пошла на сделку со следствием, дала показания, дело было выделено в отдельное производство, летом суд приговорил ее к четырем годам условно. "Следующая тема, которую я бы хотела поднять - огромные сроки наказания. У нас в целом вообще растет число наказаний, не связанных с лишением свободы - и это замечательно. Но на этом фоне выросли сроки для тех, кого приговаривают все-таки к реальному лишению свободы. Я сейчас говорю - за ненасильственные преступления. Вообще сроки кажутся дикими - 7, 10, 15, 20, 24 года за преступление, в результате которого никто не пострадал", - сказала Меркачева на Совете по развитию гражданского общества и правам человека. Она отметила, что за изнасилование и убийство с особой жестокостью люди получают в два - три раза меньше, чем за какое-нибудь экономическое преступление. "Я пример все-таки приведу. Коллеге, журналисту Баязитовой, которая обвинялась в ненасильственном преступлении, якобы они в телеграм-канале просили деньги у одного банкира за то, чтобы поставить блок на негативную информацию - 14 лет затребовал прокурор, 14 лет для девушки-журналистки. По-моему, сам потерпевший банкир был в шоке от этого, потому что на суде он просил: не надо ее к реальному лишению свободы приговаривать", - рассказала Меркачева. Суд в итоге, напомнила она, приговорил Баязитову не к 14, а к 5 годам, но "и это колоссально много". "Пять лет девушке с сахарным диабетом, которая никого не убила. И потерпевший, повторюсь, сам не хочет, чтобы ее в тюрьму отправляли. Но она до сих пор сидит в СИЗО и, видимо, поедет в колонию на 5 лет", - отметила она. Огромные сроки за ненасильственные преступления, подчеркнула член СПЧ, "это феномен, который появился именно в последние годы".

https://ria.ru/20231127/prigovor-1912139249.html

https://ria.ru/20231127/bayazitova-1912137095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, александра баязитова, ева меркачева, владимир путин, промсвязьбанк, telegram