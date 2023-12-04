https://ria.ru/20231204/avtomobili-1913632650.html

"Госуслуги" запустили безопасную оплату при покупке автомобилей

"Госуслуги" запустили безопасную оплату при покупке автомобилей - РИА Новости, 04.12.2023

"Госуслуги" запустили безопасную оплату при покупке автомобилей

Пользователи "Госуслуг" получили возможность совершать платежи через аккредитив в сервисе по купле-продаже автомобиля - продавец получит средства после того,... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:56

2023-12-04T13:56

2023-12-04T16:03

авто

гибдд мвд рф

осаго

госуслуги

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905231577_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_3f6eeb7e4b07a54ce59850696673f044.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пользователи "Госуслуг" получили возможность совершать платежи через аккредитив в сервисе по купле-продаже автомобиля - продавец получит средства после того, как машину на покупателя зарегистрирует ГИБДД, сообщили в Минцифры. "Сервис Госуслуг по купле-продаже автомобиля обновился. Теперь с его помощью можно не только заключить электронный договор, но и совершить платёж через аккредитив. В таком случае банк "заморозит" деньги покупателя на специальном счете. Продавец получит их после подтверждения регистрации авто в ГИБДД", - говорится в сообщении.Аккредитив предоставляется бесплатно. Таким образом, онлайн можно заключить договор, оплатить покупку и записаться в ГИБДД. "Сделка безопасная. Покупатель гарантированно получит автомобиль, а продавец - деньги за него", - отметили в министерстве. В Сбербанке рассказали, что аккредитив исполняется автоматически, как только банк получает информацию о том, что сделка совершена и автомобиль поставлен на учет в ГИБДД. После деньги, которые до финализации сделки хранились на специальном счете, переходят от покупателя к продавцу.В июле 2022 года на "Госуслугах" стал доступен сервис по дистанционной покупке и продаже автомобилей, разработанный совместно Минцифры и МВД. Оформленная сделка имеет ту же юридическую значимость, что и бумажный документ.В Минцифры уточнили, что есть два обязательных правила для использования нового сервиса. Первое - продавец и покупатель должны быть старше 18 лет и иметь подтвержденные учетные записи на "Госуслугах". Второе - у обоих участников сделки на телефоне должно быть установлено приложение "Госключ". А для регистрации автомобиля необходимо наличие полиса ОСАГО, оформленного на нового владельца, и действующей диагностической карты для автомобиля старше четырех лет."Приобретение автомобиля - это крупная покупка, которая порой связана с рисками. Наш совместный проект с Минцифры защищает интересы россиян в сделках купли-продажи машины и упрощает оформление аккредитива благодаря автоматизированному каналу обмена данными между "Госуслугами" и "Сбером", - пояснил зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

https://ria.ru/20231204/lada-1913553527.html

https://ria.ru/20231202/msk-1913319930.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авто, гибдд мвд рф, осаго, госуслуги