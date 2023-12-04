https://ria.ru/20231204/avtomobili-1913632650.html
"Госуслуги" запустили безопасную оплату при покупке автомобилей
"Госуслуги" запустили безопасную оплату при покупке автомобилей - РИА Новости, 04.12.2023
"Госуслуги" запустили безопасную оплату при покупке автомобилей
Пользователи "Госуслуг" получили возможность совершать платежи через аккредитив в сервисе по купле-продаже автомобиля - продавец получит средства после того,... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:56
2023-12-04T13:56
2023-12-04T16:03
авто
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пользователи "Госуслуг" получили возможность совершать платежи через аккредитив в сервисе по купле-продаже автомобиля - продавец получит средства после того, как машину на покупателя зарегистрирует ГИБДД, сообщили в Минцифры. "Сервис Госуслуг по купле-продаже автомобиля обновился. Теперь с его помощью можно не только заключить электронный договор, но и совершить платёж через аккредитив. В таком случае банк "заморозит" деньги покупателя на специальном счете. Продавец получит их после подтверждения регистрации авто в ГИБДД", - говорится в сообщении.Аккредитив предоставляется бесплатно. Таким образом, онлайн можно заключить договор, оплатить покупку и записаться в ГИБДД. "Сделка безопасная. Покупатель гарантированно получит автомобиль, а продавец - деньги за него", - отметили в министерстве. В Сбербанке рассказали, что аккредитив исполняется автоматически, как только банк получает информацию о том, что сделка совершена и автомобиль поставлен на учет в ГИБДД. После деньги, которые до финализации сделки хранились на специальном счете, переходят от покупателя к продавцу.В июле 2022 года на "Госуслугах" стал доступен сервис по дистанционной покупке и продаже автомобилей, разработанный совместно Минцифры и МВД. Оформленная сделка имеет ту же юридическую значимость, что и бумажный документ.В Минцифры уточнили, что есть два обязательных правила для использования нового сервиса. Первое - продавец и покупатель должны быть старше 18 лет и иметь подтвержденные учетные записи на "Госуслугах". Второе - у обоих участников сделки на телефоне должно быть установлено приложение "Госключ". А для регистрации автомобиля необходимо наличие полиса ОСАГО, оформленного на нового владельца, и действующей диагностической карты для автомобиля старше четырех лет."Приобретение автомобиля - это крупная покупка, которая порой связана с рисками. Наш совместный проект с Минцифры защищает интересы россиян в сделках купли-продажи машины и упрощает оформление аккредитива благодаря автоматизированному каналу обмена данными между "Госуслугами" и "Сбером", - пояснил зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, гибдд мвд рф, осаго, госуслуги
Авто, ГИБДД МВД РФ, ОСАГО, Госуслуги
"Госуслуги" запустили безопасную оплату при покупке автомобилей
В "Госуслугах" запустили платежи через аккредитив при покупке автомобилей
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Пользователи "Госуслуг" получили возможность совершать платежи через аккредитив в сервисе по купле-продаже автомобиля - продавец получит средства после того, как машину на покупателя зарегистрирует ГИБДД, сообщили
в Минцифры.
«
"Сервис Госуслуг по купле-продаже автомобиля обновился. Теперь с его помощью можно не только заключить электронный договор, но и совершить платёж через аккредитив. В таком случае банк "заморозит" деньги покупателя на специальном счете. Продавец получит их после подтверждения регистрации авто в ГИБДД", - говорится в сообщении.
Аккредитив предоставляется бесплатно. Таким образом, онлайн можно заключить договор, оплатить покупку и записаться в ГИБДД. "Сделка безопасная. Покупатель гарантированно получит автомобиль, а продавец - деньги за него", - отметили в министерстве.
В Сбербанке рассказали, что аккредитив исполняется автоматически, как только банк получает информацию о том, что сделка совершена и автомобиль поставлен на учет в ГИБДД. После деньги, которые до финализации сделки хранились на специальном счете, переходят от покупателя к продавцу.
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В июле 2022 года на "Госуслугах" стал доступен сервис по дистанционной покупке и продаже автомобилей, разработанный совместно Минцифры и МВД. Оформленная сделка имеет ту же юридическую значимость, что и бумажный документ.
В Минцифры уточнили, что есть два обязательных правила для использования нового сервиса. Первое - продавец и покупатель должны быть старше 18 лет и иметь подтвержденные учетные записи на "Госуслугах". Второе - у обоих участников сделки на телефоне должно быть установлено приложение "Госключ". А для регистрации автомобиля необходимо наличие полиса ОСАГО, оформленного на нового владельца, и действующей диагностической карты для автомобиля старше четырех лет.
"Приобретение автомобиля - это крупная покупка, которая порой связана с рисками. Наш совместный проект с Минцифры защищает интересы россиян в сделках купли-продажи машины и упрощает оформление аккредитива благодаря автоматизированному каналу обмена данными между "Госуслугами" и "Сбером", - пояснил зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
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