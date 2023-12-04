https://ria.ru/20231204/avtomobil-1913536372.html

Продажи новых легковых авто в ноябре снизились на три процента к октябрю

Продажи новых легковых авто в ноябре снизились на три процента к октябрю - РИА Новости, 04.12.2023

Продажи новых легковых авто в ноябре снизились на три процента к октябрю

Продажи новых легковых автомобилей в РФ в ноябре снизились на 3% к октябрю, до 108,5 тысячи машин, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные аналитической... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T08:11

2023-12-04T08:11

2023-12-04T08:11

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839312403_0:273:3156:2048_1920x0_80_0_0_27511fe48af9d062407f69749fd368a0.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в РФ в ноябре снизились на 3% к октябрю, до 108,5 тысячи машин, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК. А за январь-ноябрь текущего года продажи легковушек в стране выросли на 60% в годовом выражении, до 938,6 тысячи. В целом автомобильный рынок РФ по всем сегментам автомобилей - легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам - за январь-ноябрь вырос на 59%, до 1,17 миллиона машин. "Объём рынка в сегменте легковых автомобилей составил 938 558 шт. (+60% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте легких коммерческих – 92 347 шт. (+35% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте грузовых – 128 069 шт. (+82% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте автобусов – 15 601 шт. (+24% к аналогичному периоду прошлого года)", - уточнили в министерстве статистику за январь-ноябрь. ППК входит в группу компаний АО "Электронный паспорт" и специализируется на аналитической обработке статистических данных, содержащихся в системах электронных паспортов транспортных средств и самоходных машин.

https://ria.ru/20231130/lada-1913005753.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)