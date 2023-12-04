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Продажи новых легковых авто в ноябре снизились на три процента к октябрю - РИА Новости, 04.12.2023
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08:11 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/avtomobil-1913536372.html
Продажи новых легковых авто в ноябре снизились на три процента к октябрю
Продажи новых легковых авто в ноябре снизились на три процента к октябрю - РИА Новости, 04.12.2023
Продажи новых легковых авто в ноябре снизились на три процента к октябрю
Продажи новых легковых автомобилей в РФ в ноябре снизились на 3% к октябрю, до 108,5 тысячи машин, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные аналитической... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T08:11
2023-12-04T08:11
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в РФ в ноябре снизились на 3% к октябрю, до 108,5 тысячи машин, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК. А за январь-ноябрь текущего года продажи легковушек в стране выросли на 60% в годовом выражении, до 938,6 тысячи. В целом автомобильный рынок РФ по всем сегментам автомобилей - легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам - за январь-ноябрь вырос на 59%, до 1,17 миллиона машин. "Объём рынка в сегменте легковых автомобилей составил 938 558 шт. (+60% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте легких коммерческих – 92 347 шт. (+35% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте грузовых – 128 069 шт. (+82% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте автобусов – 15 601 шт. (+24% к аналогичному периоду прошлого года)", - уточнили в министерстве статистику за январь-ноябрь. ППК входит в группу компаний АО "Электронный паспорт" и специализируется на аналитической обработке статистических данных, содержащихся в системах электронных паспортов транспортных средств и самоходных машин.
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экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Продажи новых легковых авто в ноябре снизились на три процента к октябрю

Минпромторг: продажи новых легковых авто снизились на три процента к октябрю

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКлючи от автомобиля
Ключи от автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Продажи новых легковых автомобилей в РФ в ноябре снизились на 3% к октябрю, до 108,5 тысячи машин, сообщает Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
А за январь-ноябрь текущего года продажи легковушек в стране выросли на 60% в годовом выражении, до 938,6 тысячи.
В целом автомобильный рынок РФ по всем сегментам автомобилей - легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам - за январь-ноябрь вырос на 59%, до 1,17 миллиона машин.
"Объём рынка в сегменте легковых автомобилей составил 938 558 шт. (+60% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте легких коммерческих – 92 347 шт. (+35% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте грузовых – 128 069 шт. (+82% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте автобусов – 15 601 шт. (+24% к аналогичному периоду прошлого года)", - уточнили в министерстве статистику за январь-ноябрь.
ППК входит в группу компаний АО "Электронный паспорт" и специализируется на аналитической обработке статистических данных, содержащихся в системах электронных паспортов транспортных средств и самоходных машин.
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ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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