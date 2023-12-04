https://ria.ru/20231204/avto-1913696892.html
Около 150 вагонов с авто перевезли паромами из Калининградской области
Около 150 вагонов с авто перевезли паромами из Калининградской области - РИА Новости, 04.12.2023
Около 150 вагонов с авто перевезли паромами из Калининградской области
Произведенные в Калининградской области автомобили в настоящее время перевозят только паромами, в ноябре уже переправлено порядка 150 вагонов с новыми... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T17:32
2023-12-04T17:32
2023-12-04T17:32
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КАЛИНИНГРАД, 4 дек - РИА Новости. Произведенные в Калининградской области автомобили в настоящее время перевозят только паромами, в ноябре уже переправлено порядка 150 вагонов с новыми автомобилями, сообщает "Оборонлогистика" в своем Telegram-канале.В Калининградской области, не имеющей границ с другими субъектами РФ, после решения ограничить провоз товаров через Литву по железной дороге и автотранспортом возникли проблемы с сухопутным транзитом. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах. "У одного из ведущих предприятий по производству и сборке автомобилей в Калининградской области возникли трудности с отгрузкой по железной дороге... В настоящее время в связи с невозможностью продолжать процесс отгрузки в прежнем режиме, составы с готовой продукцией перенаправляются на паромы", - сообщает "Оборонлогистика". Отмечено, что в ноябре 2023 года, на основании обращения правительства Калининградской области на паромах уже перевезено порядка 150 вагонов с новыми автомобилями. Сейчас на паромной линии "Усть-Луга – Балтийск" работают четыре железнодорожных парома. Благодаря специальной конструкции они могут перевозить от 80 до 100 железнодорожных вагонов. "Специалисты "Оборонлогистики" и её линейные агенты прилагают все усилия для обеспечения своевременной доставки грузов как в Калининградскую область, так и из нее", - говорится в сообщении. Общество с ограниченной ответственностью "Оборонлогистика" создано в структуре Минобороны РФ в 2011 году. С 2015 года ООО "Оборонлогистика" работает в структуре Военно-строительного комплекса Минобороны России. Основные задачи Общества – гарантированное обеспечение потребностей Минобороны России в области транспортировки, хранения и производства продукции военного и специального назначения. Одновременно руководство Минобороны России поставило перед менеджментом компании задачу диверсификации деятельности за счет эффективной работы на гражданском рынке транспортно-логистических услуг.
https://ria.ru/20231124/kpp-1911540871.html
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калининградская область, россия, авто, экономика
Калининградская область, Россия, Авто, Экономика
Около 150 вагонов с авто перевезли паромами из Калининградской области
Около 150 вагонов с авто перевезли паромами из Калининградской области в ноябре
КАЛИНИНГРАД, 4 дек - РИА Новости.
Произведенные в Калининградской области автомобили в настоящее время перевозят только паромами, в ноябре уже переправлено порядка 150 вагонов с новыми автомобилями, сообщает "Оборонлогистика" в своем Telegram-канале
.
В Калининградской области, не имеющей границ с другими субъектами РФ
, после решения ограничить провоз товаров через Литву
по железной дороге и автотранспортом возникли проблемы с сухопутным транзитом. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море
на судах и паромах.
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"У одного из ведущих предприятий по производству и сборке автомобилей в Калининградской области возникли трудности с отгрузкой по железной дороге... В настоящее время в связи с невозможностью продолжать процесс отгрузки в прежнем режиме, составы с готовой продукцией перенаправляются на паромы", - сообщает "Оборонлогистика".
Отмечено, что в ноябре 2023 года, на основании обращения правительства Калининградской области на паромах уже перевезено порядка 150 вагонов с новыми автомобилями. Сейчас на паромной линии "Усть-Луга – Балтийск" работают четыре железнодорожных парома. Благодаря специальной конструкции они могут перевозить от 80 до 100 железнодорожных вагонов.
"Специалисты "Оборонлогистики" и её линейные агенты прилагают все усилия для обеспечения своевременной доставки грузов как в Калининградскую область, так и из нее", - говорится в сообщении.
Общество с ограниченной ответственностью "Оборонлогистика" создано в структуре Минобороны РФ в 2011 году. С 2015 года ООО "Оборонлогистика" работает в структуре Военно-строительного комплекса Минобороны России. Основные задачи Общества – гарантированное обеспечение потребностей Минобороны России в области транспортировки, хранения и производства продукции военного и специального назначения. Одновременно руководство Минобороны России поставило перед менеджментом компании задачу диверсификации деятельности за счет эффективной работы на гражданском рынке транспортно-логистических услуг.
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