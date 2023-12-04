https://ria.ru/20231204/avstraliya-1913725432.html

Путин прокомментировал двусторонние контакты с Австралией

Путин прокомментировал двусторонние контакты с Австралией - РИА Новости, 04.12.2023

Путин прокомментировал двусторонние контакты с Австралией

Двусторонние контакты с Австралией свернуты, участие в блоковых структурах не может не напрягать, сказал президент России Владимир Путин на церемонии вручения... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T18:48

2023-12-04T18:48

2023-12-04T19:08

австралия

владимир путин

россия

канберра

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903602310_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_93cfbd3abdcb88c9b0201d7ac0f737c8.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Двусторонние контакты с Австралией свернуты, участие в блоковых структурах не может не напрягать, сказал президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле."Двусторонние контакты свернуты буквально во всех сферах. У нас не может не вызывать обеспокоенности активное участие Канберры в создаваемых в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структурах, что отнюдь не способствует укреплению атмосферы доверия и сотрудничества в этой части мира", - сказал Путин.Президент РФ заявил, что ранее Австралия была союзником России."Россия помнит, что Австралия была союзником в борьбе с нацизмом в годы Второй мировой войны, и впоследствии наши отношения носили дружественный и взаимовыгодный характер. Сейчас же обо всем этом можно только вспоминать", - добавил Путин.

https://ria.ru/20231204/sloveniya-1913723110.html

австралия

россия

канберра

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

австралия, владимир путин, россия, канберра