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Путин прокомментировал двусторонние контакты с Австралией - РИА Новости, 04.12.2023
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18:48 04.12.2023 (обновлено: 19:08 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/avstraliya-1913725432.html
Путин прокомментировал двусторонние контакты с Австралией
Путин прокомментировал двусторонние контакты с Австралией - РИА Новости, 04.12.2023
Путин прокомментировал двусторонние контакты с Австралией
Двусторонние контакты с Австралией свернуты, участие в блоковых структурах не может не напрягать, сказал президент России Владимир Путин на церемонии вручения... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:48
2023-12-04T19:08
австралия
владимир путин
россия
канберра
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Двусторонние контакты с Австралией свернуты, участие в блоковых структурах не может не напрягать, сказал президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле."Двусторонние контакты свернуты буквально во всех сферах. У нас не может не вызывать обеспокоенности активное участие Канберры в создаваемых в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структурах, что отнюдь не способствует укреплению атмосферы доверия и сотрудничества в этой части мира", - сказал Путин.Президент РФ заявил, что ранее Австралия была союзником России."Россия помнит, что Австралия была союзником в борьбе с нацизмом в годы Второй мировой войны, и впоследствии наши отношения носили дружественный и взаимовыгодный характер. Сейчас же обо всем этом можно только вспоминать", - добавил Путин.
https://ria.ru/20231204/sloveniya-1913723110.html
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австралия, владимир путин, россия, канберра
Австралия, Владимир Путин, Россия, Канберра
Путин прокомментировал двусторонние контакты с Австралией

Путин: двусторонние контакты с Австралией свернуты

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Двусторонние контакты с Австралией свернуты, участие в блоковых структурах не может не напрягать, сказал президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
«
"Двусторонние контакты свернуты буквально во всех сферах. У нас не может не вызывать обеспокоенности активное участие Канберры в создаваемых в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структурах, что отнюдь не способствует укреплению атмосферы доверия и сотрудничества в этой части мира", - сказал Путин.
Президент РФ заявил, что ранее Австралия была союзником России.
«
"Россия помнит, что Австралия была союзником в борьбе с нацизмом в годы Второй мировой войны, и впоследствии наши отношения носили дружественный и взаимовыгодный характер. Сейчас же обо всем этом можно только вспоминать", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
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АвстралияВладимир ПутинРоссияКанберра
 
 
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