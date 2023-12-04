https://ria.ru/20231204/aviareysy-1913597376.html

Пассажирам задержанных из-за непогоды рейсов рассказали о правах

Пассажирам задержанных из-за непогоды рейсов рассказали о правах - РИА Новости, 04.12.2023

Пассажирам задержанных из-за непогоды рейсов рассказали о правах

Роспотребнадзор в своем телеграм-канале сообщил, на что имеют право пассажиры задержанных или отмененных из-за непогоды рейсов. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T12:55

2023-12-04T12:55

2023-12-04T12:55

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор в своем телеграм-канале сообщил, на что имеют право пассажиры задержанных или отмененных из-за непогоды рейсов."Отказ в перевозке, обусловленный отменой или значительной задержкой рейса, указанного в билете, изменением перевозчиком маршрута перевозки, либо выполнением рейса не по расписанию, признается вынужденным отказом от перевозки", – говорится в сообщении ведомства.В этом случае пассажир вправе требовать возврата уплаченных средств, даже если тариф был невозвратным. Для этого нужно обратиться на стойку представительства авиакомпании для получения отметки на билете или справки с подтверждением об отмене задержки рейса, составить претензию в адрес перевозчика и приложить к ней копии документов для возврата денежных средств."Пассажир может взыскать с перевозчика штраф в размере 25 процентов МРОТ за каждый час задержки, но не более половины стоимости билета, если перевозчик не докажет, что просрочка произошла по причине непреодолимой силы", – уточнили в Роспотребнадзоре.Там также напомнили, что при задержке авиарейса пассажир имеет правона бесплатные хранение багажа, предоставление комнат матери и ребенка для детей до семи лет, обеспечение прохладительными напитками и горячим питанием, если рейс задержали от четырех часов, размещение в гостинице при ожидании более восьми часов в дневное время и более шести часов — в ночное. При этом доставку до гостиницы должен обеспечить аэропорт.Кроме того, в случае необходимости представители аэропорта должны обеспечить пассажиру два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте, если рейс задерживается более чем на два часа.

https://ria.ru/20231204/aeroporty-1913532879.html

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