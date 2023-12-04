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Пассажирам задержанных из-за непогоды рейсов рассказали о правах - РИА Новости, 04.12.2023
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Туризм
 
12:55 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/aviareysy-1913597376.html
Пассажирам задержанных из-за непогоды рейсов рассказали о правах
Пассажирам задержанных из-за непогоды рейсов рассказали о правах - РИА Новости, 04.12.2023
Пассажирам задержанных из-за непогоды рейсов рассказали о правах
Роспотребнадзор в своем телеграм-канале сообщил, на что имеют право пассажиры задержанных или отмененных из-за непогоды рейсов. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:55
2023-12-04T12:55
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор в своем телеграм-канале сообщил, на что имеют право пассажиры задержанных или отмененных из-за непогоды рейсов."Отказ в перевозке, обусловленный отменой или значительной задержкой рейса, указанного в билете, изменением перевозчиком маршрута перевозки, либо выполнением рейса не по расписанию, признается вынужденным отказом от перевозки", – говорится в сообщении ведомства.В этом случае пассажир вправе требовать возврата уплаченных средств, даже если тариф был невозвратным. Для этого нужно обратиться на стойку представительства авиакомпании для получения отметки на билете или справки с подтверждением об отмене задержки рейса, составить претензию в адрес перевозчика и приложить к ней копии документов для возврата денежных средств."Пассажир может взыскать с перевозчика штраф в размере 25 процентов МРОТ за каждый час задержки, но не более половины стоимости билета, если перевозчик не докажет, что просрочка произошла по причине непреодолимой силы", – уточнили в Роспотребнадзоре.Там также напомнили, что при задержке авиарейса пассажир имеет правона бесплатные хранение багажа, предоставление комнат матери и ребенка для детей до семи лет, обеспечение прохладительными напитками и горячим питанием, если рейс задержали от четырех часов, размещение в гостинице при ожидании более восьми часов в дневное время и более шести часов — в ночное. При этом доставку до гостиницы должен обеспечить аэропорт.Кроме того, в случае необходимости представители аэропорта должны обеспечить пассажиру два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте, если рейс задерживается более чем на два часа.
https://ria.ru/20231204/aeroporty-1913532879.html
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туризм, новости - туризм, туристы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), аэропорты, авиарейсы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Аэропорты, авиарейсы
Пассажирам задержанных из-за непогоды рейсов рассказали о правах

Роспотребнадзор рассказал о правах пассажиров задержанных из-за непогоды рейсов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры у стойки регистрации в аэропорту Домодедово
Пассажиры у стойки регистрации в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор в своем телеграм-канале сообщил, на что имеют право пассажиры задержанных или отмененных из-за непогоды рейсов.
"Отказ в перевозке, обусловленный отменой или значительной задержкой рейса, указанного в билете, изменением перевозчиком маршрута перевозки, либо выполнением рейса не по расписанию, признается вынужденным отказом от перевозки", – говорится в сообщении ведомства.

В этом случае пассажир вправе требовать возврата уплаченных средств, даже если тариф был невозвратным. Для этого нужно обратиться на стойку представительства авиакомпании для получения отметки на билете или справки с подтверждением об отмене задержки рейса, составить претензию в адрес перевозчика и приложить к ней копии документов для возврата денежных средств.

"Пассажир может взыскать с перевозчика штраф в размере 25 процентов МРОТ за каждый час задержки, но не более половины стоимости билета, если перевозчик не докажет, что просрочка произошла по причине непреодолимой силы", – уточнили в Роспотребнадзоре.

Там также напомнили, что при задержке авиарейса пассажир имеет право
на бесплатные хранение багажа, предоставление комнат матери и ребенка для детей до семи лет, обеспечение прохладительными напитками и горячим питанием, если рейс задержали от четырех часов, размещение в гостинице при ожидании более восьми часов в дневное время и более шести часов — в ночное. При этом доставку до гостиницы должен обеспечить аэропорт.

Кроме того, в случае необходимости представители аэропорта должны обеспечить пассажиру два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте, если рейс задерживается более чем на два часа.
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