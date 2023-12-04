Пассажирам задержанных из-за непогоды рейсов рассказали о правах
Роспотребнадзор рассказал о правах пассажиров задержанных из-за непогоды рейсов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры у стойки регистрации в аэропорту Домодедово
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор в своем телеграм-канале сообщил, на что имеют право пассажиры задержанных или отмененных из-за непогоды рейсов.
"Отказ в перевозке, обусловленный отменой или значительной задержкой рейса, указанного в билете, изменением перевозчиком маршрута перевозки, либо выполнением рейса не по расписанию, признается вынужденным отказом от перевозки", – говорится в сообщении ведомства.
В этом случае пассажир вправе требовать возврата уплаченных средств, даже если тариф был невозвратным. Для этого нужно обратиться на стойку представительства авиакомпании для получения отметки на билете или справки с подтверждением об отмене задержки рейса, составить претензию в адрес перевозчика и приложить к ней копии документов для возврата денежных средств.
"Пассажир может взыскать с перевозчика штраф в размере 25 процентов МРОТ за каждый час задержки, но не более половины стоимости билета, если перевозчик не докажет, что просрочка произошла по причине непреодолимой силы", – уточнили в Роспотребнадзоре.
Там также напомнили, что при задержке авиарейса пассажир имеет право
на бесплатные хранение багажа, предоставление комнат матери и ребенка для детей до семи лет, обеспечение прохладительными напитками и горячим питанием, если рейс задержали от четырех часов, размещение в гостинице при ожидании более восьми часов в дневное время и более шести часов — в ночное. При этом доставку до гостиницы должен обеспечить аэропорт.
Кроме того, в случае необходимости представители аэропорта должны обеспечить пассажиру два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте, если рейс задерживается более чем на два часа.
В этом случае пассажир вправе требовать возврата уплаченных средств, даже если тариф был невозвратным. Для этого нужно обратиться на стойку представительства авиакомпании для получения отметки на билете или справки с подтверждением об отмене задержки рейса, составить претензию в адрес перевозчика и приложить к ней копии документов для возврата денежных средств.
"Пассажир может взыскать с перевозчика штраф в размере 25 процентов МРОТ за каждый час задержки, но не более половины стоимости билета, если перевозчик не докажет, что просрочка произошла по причине непреодолимой силы", – уточнили в Роспотребнадзоре.
Там также напомнили, что при задержке авиарейса пассажир имеет право
на бесплатные хранение багажа, предоставление комнат матери и ребенка для детей до семи лет, обеспечение прохладительными напитками и горячим питанием, если рейс задержали от четырех часов, размещение в гостинице при ожидании более восьми часов в дневное время и более шести часов — в ночное. При этом доставку до гостиницы должен обеспечить аэропорт.
Кроме того, в случае необходимости представители аэропорта должны обеспечить пассажиру два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте, если рейс задерживается более чем на два часа.