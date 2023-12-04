https://ria.ru/20231204/ataka-1913707132.html

Украинские военные атаковали подстанцию в Запорожской области

Украинские военные атаковали подстанцию в Запорожской области - РИА Новости, 04.12.2023

Украинские военные атаковали подстанцию в Запорожской области

Украинские боевики в понедельник атаковали при помощи БПЛА и артиллерии электрическую подстанцию в городе Пологи Запорожской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T18:05

2023-12-04T18:05

2023-12-04T18:05

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Украинские боевики в понедельник атаковали при помощи БПЛА и артиллерии электрическую подстанцию в городе Пологи Запорожской области, сообщили журналистам в местных оперативных службах. "Боевики ВСУ атаковали электроподстанцию "Пологи-150", расположенную в городе Пологи, с помощью БПЛА. С беспилотников сброшено 12 боеприпасов ВОГ-25, вскоре был совершен обстрел из артиллерийского орудия М777 калибра 155 миллиметров. Два снаряда не разорвались и пока не разминированы. В результате обстрела выведен из строя на неопределённое время один трансформатор и повреждено несколько изоляторов. Подстанция работает на резервном трансформаторе. Жертв среди работников подстанции и населения нет", - сообщили в оперативных службах .

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

запорожская область

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2023

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запорожская область, вооруженные силы украины