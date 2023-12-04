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СМИ: в Киеве признали, что ATACMS не переломили ход контрнаступления - РИА Новости, 04.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:40 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/atacms-1913721991.html
СМИ: в Киеве признали, что ATACMS не переломили ход контрнаступления
СМИ: в Киеве признали, что ATACMS не переломили ход контрнаступления - РИА Новости, 04.12.2023
СМИ: в Киеве признали, что ATACMS не переломили ход контрнаступления
Ракеты ATACMS и кассетные снаряды не оказали переломного влияния на ход украинского контрнаступления, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники в... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:40
2023-12-04T18:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Ракеты ATACMS и кассетные снаряды не оказали переломного влияния на ход украинского контрнаступления, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники в Киеве. "Несмотря на свою полезность, ни пусковые установки ATACMS, ни кассетное оружие не вывели ситуацию на поле боя из тупика", - цитирует газета неназванных украинских чиновников. По мнению газеты, попытки Украины развернуть ход контрнаступления в свою пользу с помощью применения воздушных и морских беспилотников также оказались безуспешными. В середине октября президент РФ Владимир Путин назвал решение США поставить ракеты ATACMS Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: в Киеве признали, что ATACMS не переломили ход контрнаступления

WP: ни ATACMS, ни кассетное оружие не вывели ситуацию из тупика для ВСУ

© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS . Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Ракеты ATACMS и кассетные снаряды не оказали переломного влияния на ход украинского контрнаступления, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники в Киеве.
"Несмотря на свою полезность, ни пусковые установки ATACMS, ни кассетное оружие не вывели ситуацию на поле боя из тупика", - цитирует газета неназванных украинских чиновников. По мнению газеты, попытки Украины развернуть ход контрнаступления в свою пользу с помощью применения воздушных и морских беспилотников также оказались безуспешными.
В середине октября президент РФ Владимир Путин назвал решение США поставить ракеты ATACMS Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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