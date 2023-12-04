https://ria.ru/20231204/atacms-1913721991.html

СМИ: в Киеве признали, что ATACMS не переломили ход контрнаступления

СМИ: в Киеве признали, что ATACMS не переломили ход контрнаступления - РИА Новости, 04.12.2023

СМИ: в Киеве признали, что ATACMS не переломили ход контрнаступления

Ракеты ATACMS и кассетные снаряды не оказали переломного влияния на ход украинского контрнаступления, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники в... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T18:40

2023-12-04T18:40

2023-12-04T18:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908760635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3db1b03d6365c156263374c7e387fb1d.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Ракеты ATACMS и кассетные снаряды не оказали переломного влияния на ход украинского контрнаступления, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники в Киеве. "Несмотря на свою полезность, ни пусковые установки ATACMS, ни кассетное оружие не вывели ситуацию на поле боя из тупика", - цитирует газета неназванных украинских чиновников. По мнению газеты, попытки Украины развернуть ход контрнаступления в свою пользу с помощью применения воздушных и морских беспилотников также оказались безуспешными. В середине октября президент РФ Владимир Путин назвал решение США поставить ракеты ATACMS Украине очередной ошибкой. По его словам, такое оружие создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным министра обороны РФ Сергея Шойгу на начало декабря, войска Киева за полгода "контрнаступления" потеряли более 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц вооружения. При этом Шойгу подчеркнул, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя. Ранее министр отмечал, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр