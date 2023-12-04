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Instasamka и Macan стали артистами года в VK Музыке
Instasamka и Macan стали артистами года в VK Музыке - РИА Новости, 04.12.2023
Instasamka и Macan стали артистами года в VK Музыке
Рэпер Macan (Андрей Косолапов) и певица Инстасамка (Дарья Зотеева) стали "Артистами года" по версии VK Музыки, сообщает пресс-служба сервиса. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T11:53
2023-12-04T11:53
2023-12-04T11:54
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Рэпер Macan (Андрей Косолапов) и певица Инстасамка (Дарья Зотеева) стали "Артистами года" по версии VK Музыки, сообщает пресс-служба сервиса. "Macan рэпер второй год подряд становится "Артистом года", его треки набрали более одного миллиарда прослушиваний, а альбом "12", вышедший эксклюзивно в VK Музыке, побеждает в номинации "Альбом года", набрав более 230 млн прослушиваний на платформе", — говорится в релизе.Instasamka стала "Артисткой года" за свой вирусный трек "За деньги да". Он набрал более 140 миллионов прослушиваний на платформе. Все треки исполнительницы в совокупности прослушали более 600 миллионов раз. Miyagi & Эндшпиль получили звание "Группа года". Музыканты суммарно набрали 900 миллионов прослушиваний. Группа "Каспийский груз" победила в номинации "Камбэк года". В этом году рэперы впервые за пять лет представили совместную работу мини-альбом "Осторожно Окрашено".В категории "Прорыв года" лидерами стала группа NLO. В 2023-м они продемонстрировали заметный рост на сервисе, набрал больше 300 миллионов стримов.VK Музыка также представила топ-30 лучших треков года. В рейтинг включили работы: Кравц & Гио Пика "Где прошла ты"; "Винтаж" & ТРАВМЫ & SKIDRI & DVRKLXGHT "Плохая девочка"; Anna Asti "Царица"; Niletto, Олег Майами, Леша Свик "Не вспоминай" и другие.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, знаменитости, музыка, вконтакте
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Музыка, ВКонтакте
Instasamka и Macan стали артистами года в VK Музыке
Звание "Артист года" и "Артистка года" в VK Музыке получили Macan и Instasamka
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Рэпер Macan (Андрей Косолапов) и певица Инстасамка (Дарья Зотеева) стали "Артистами года" по версии VK Музыки, сообщает пресс-служба сервиса.
«
"Macan рэпер второй год подряд становится "Артистом года", его треки набрали более одного миллиарда прослушиваний, а альбом "12", вышедший эксклюзивно в VK Музыке, побеждает в номинации "Альбом года", набрав более 230 млн прослушиваний на платформе", — говорится в релизе.
Instasamka стала "Артисткой года" за свой вирусный трек "За деньги да". Он набрал более 140 миллионов прослушиваний на платформе. Все треки исполнительницы в совокупности прослушали более 600 миллионов раз.
Miyagi & Эндшпиль получили звание "Группа года". Музыканты суммарно набрали 900 миллионов прослушиваний.
Группа "Каспийский груз" победила в номинации "Камбэк года". В этом году рэперы впервые за пять лет представили совместную работу мини-альбом "Осторожно Окрашено".
В категории "Прорыв года" лидерами стала группа NLO. В 2023-м они продемонстрировали заметный рост на сервисе, набрал больше 300 миллионов стримов.
VK Музыка также представила топ-30 лучших треков года. В рейтинг включили работы: Кравц & Гио Пика "Где прошла ты"; "Винтаж" & ТРАВМЫ & SKIDRI & DVRKLXGHT "Плохая девочка"; Anna Asti "Царица"; Niletto, Олег Майами, Леша Свик "Не вспоминай" и другие.
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