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Артиллерист рассказал об обеспечении продвижения на Артемовском участке - РИА Новости, 04.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:30 04.12.2023 (обновлено: 06:31 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/artilleriya-1913530879.html
Артиллерист рассказал об обеспечении продвижения на Артемовском участке
Артиллерист рассказал об обеспечении продвижения на Артемовском участке - РИА Новости, 04.12.2023
Артиллерист рассказал об обеспечении продвижения на Артемовском участке
Артподразделения 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск активно обеспечивают продвижение российских пехоты на артемовском участке фронта в... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T06:30
2023-12-04T06:31
донбасс
россия
артемовский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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АРТЕМОВСК (ДНР), 4 дек - РИА Новости. Артподразделения 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск активно обеспечивают продвижение российских пехоты на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости командир расчета гаубицы "МСТА-Б" с позывным "Борода". "Сейчас у ребят планируется наступление. Мы будем отрабатывать, зачищать им территорию. Артиллерия должна отработать, сделать свою работу, потом ребята уже идут, забирают позиции, хорошо у них получается. Без нас они никуда не пойдут, тяжело им придется", - рассказал командир. По его словам, для наиболее эффективного продвижения артиллеристы работают одновременно из нескольких разнокалиберных орудий. "Ведем (при продвижении пехоты – ред.) общий огонь всем дивизионом", - сказал "Борода". Ранее в Минобороны РФ заявили, что на донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии "продолжили улучшение положения по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой Народной Республики". Также поражены живая сила и техника ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР.
https://ria.ru/20231204/artemovsk-1913530455.html
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россия
артемовский
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донбасс, россия, артемовский, вооруженные силы украины
Донбасс, Россия, Артемовский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Артиллерист рассказал об обеспечении продвижения на Артемовском участке

Артиллерия ЮВО обеспечивает продвижение ВС России на Артемовском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б"
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц Мста-Б - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б". Архивное фото
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АРТЕМОВСК (ДНР), 4 дек - РИА Новости. Артподразделения 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск активно обеспечивают продвижение российских пехоты на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости командир расчета гаубицы "МСТА-Б" с позывным "Борода".
«
"Сейчас у ребят планируется наступление. Мы будем отрабатывать, зачищать им территорию. Артиллерия должна отработать, сделать свою работу, потом ребята уже идут, забирают позиции, хорошо у них получается. Без нас они никуда не пойдут, тяжело им придется", - рассказал командир.
По его словам, для наиболее эффективного продвижения артиллеристы работают одновременно из нескольких разнокалиберных орудий.
"Ведем (при продвижении пехоты – ред.) общий огонь всем дивизионом", - сказал "Борода".
Ранее в Минобороны РФ заявили, что на донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии "продолжили улучшение положения по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой Народной Республики". Также поражены живая сила и техника ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Военный рассказал о провальных попытках ВСУ прорваться под Артемовском
06:15
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассРоссияАртемовскийВооруженные силы Украины
 
 
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