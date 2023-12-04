Артиллерист рассказал об обеспечении продвижения на Артемовском участке
Артиллерия ЮВО обеспечивает продвижение ВС России на Артемовском направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б"
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц "Мста-Б". Архивное фото
АРТЕМОВСК (ДНР), 4 дек - РИА Новости. Артподразделения 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск активно обеспечивают продвижение российских пехоты на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости командир расчета гаубицы "МСТА-Б" с позывным "Борода".
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"Сейчас у ребят планируется наступление. Мы будем отрабатывать, зачищать им территорию. Артиллерия должна отработать, сделать свою работу, потом ребята уже идут, забирают позиции, хорошо у них получается. Без нас они никуда не пойдут, тяжело им придется", - рассказал командир.
По его словам, для наиболее эффективного продвижения артиллеристы работают одновременно из нескольких разнокалиберных орудий.
"Ведем (при продвижении пехоты – ред.) общий огонь всем дивизионом", - сказал "Борода".
Ранее в Минобороны РФ заявили, что на донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии "продолжили улучшение положения по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой Народной Республики". Также поражены живая сила и техника ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР.