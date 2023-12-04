https://ria.ru/20231204/artilleriya-1913530879.html

Артиллерист рассказал об обеспечении продвижения на Артемовском участке

Артиллерист рассказал об обеспечении продвижения на Артемовском участке - РИА Новости, 04.12.2023

Артиллерист рассказал об обеспечении продвижения на Артемовском участке

Артподразделения 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск активно обеспечивают продвижение российских пехоты на артемовском участке фронта в... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T06:30

2023-12-04T06:30

2023-12-04T06:31

донбасс

россия

артемовский

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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АРТЕМОВСК (ДНР), 4 дек - РИА Новости. Артподразделения 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск активно обеспечивают продвижение российских пехоты на артемовском участке фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости командир расчета гаубицы "МСТА-Б" с позывным "Борода". "Сейчас у ребят планируется наступление. Мы будем отрабатывать, зачищать им территорию. Артиллерия должна отработать, сделать свою работу, потом ребята уже идут, забирают позиции, хорошо у них получается. Без нас они никуда не пойдут, тяжело им придется", - рассказал командир. По его словам, для наиболее эффективного продвижения артиллеристы работают одновременно из нескольких разнокалиберных орудий. "Ведем (при продвижении пехоты – ред.) общий огонь всем дивизионом", - сказал "Борода". Ранее в Минобороны РФ заявили, что на донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии "продолжили улучшение положения по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой Народной Республики". Также поражены живая сила и техника ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР.

https://ria.ru/20231204/artemovsk-1913530455.html

донбасс

россия

артемовский

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донбасс, россия, артемовский, вооруженные силы украины