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Военный рассказал о провальных попытках ВСУ прорваться под Артемовском - РИА Новости, 04.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:15 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/artemovsk-1913530455.html
Военный рассказал о провальных попытках ВСУ прорваться под Артемовском
Военный рассказал о провальных попытках ВСУ прорваться под Артемовском - РИА Новости, 04.12.2023
Военный рассказал о провальных попытках ВСУ прорваться под Артемовском
Военнослужащие ВС Украины не оставляют попыток прорвать оборону российских войск на артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T06:15
2023-12-04T06:15
специальная военная операция на украине
донбасс
россия
артемовский
вооруженные силы украины
южный военный округ
в мире
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АРТЕМОВСК (ДНР), 4 дек - РИА Новости. Военнослужащие ВС Украины не оставляют попыток прорвать оборону российских войск на артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир расчета гаубицы "МСТА-Б" 150-й дивизии ЮВО с позывным "Борода". "Постоянно пытаются прорваться (ВСУ – ред.), но ничего у них не получается и не получится", - сказал "Борода". Ранее в Минобороны РФ заявили, что на донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии "продолжили улучшение положения по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой Народной Республики". Также поражены живая сила и техника ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР.
https://ria.ru/20231204/artemovsk-1913525846.html
донбасс
россия
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донбасс, россия, артемовский, вооруженные силы украины, южный военный округ, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Артемовский, Вооруженные силы Украины, Южный военный округ, В мире
Военный рассказал о провальных попытках ВСУ прорваться под Артемовском

Российский боец: ВСУ безуспешно пытаются прорвать линию обороны под Артемовском

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК (ДНР), 4 дек - РИА Новости. Военнослужащие ВС Украины не оставляют попыток прорвать оборону российских войск на артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир расчета гаубицы "МСТА-Б" 150-й дивизии ЮВО с позывным "Борода".
"Постоянно пытаются прорваться (ВСУ – ред.), но ничего у них не получается и не получится", - сказал "Борода".
Штурм поселка Артемовское на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
В Минобороны показали, как боевики ВСУ бежали из поселка Артемовское
04:50
Ранее в Минобороны РФ заявили, что на донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии "продолжили улучшение положения по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой Народной Республики". Также поражены живая сила и техника ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассРоссияАртемовскийВооруженные силы УкраиныЮжный военный округВ мире
 
 
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