https://ria.ru/20231204/artemovsk-1913530455.html

Военный рассказал о провальных попытках ВСУ прорваться под Артемовском

Военный рассказал о провальных попытках ВСУ прорваться под Артемовском - РИА Новости, 04.12.2023

Военный рассказал о провальных попытках ВСУ прорваться под Артемовском

Военнослужащие ВС Украины не оставляют попыток прорвать оборону российских войск на артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T06:15

2023-12-04T06:15

2023-12-04T06:15

специальная военная операция на украине

донбасс

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артемовский

вооруженные силы украины

южный военный округ

в мире

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АРТЕМОВСК (ДНР), 4 дек - РИА Новости. Военнослужащие ВС Украины не оставляют попыток прорвать оборону российских войск на артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир расчета гаубицы "МСТА-Б" 150-й дивизии ЮВО с позывным "Борода". "Постоянно пытаются прорваться (ВСУ – ред.), но ничего у них не получается и не получится", - сказал "Борода". Ранее в Минобороны РФ заявили, что на донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии "продолжили улучшение положения по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой Народной Республики". Также поражены живая сила и техника ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР.

https://ria.ru/20231204/artemovsk-1913525846.html

донбасс

россия

артемовский

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донбасс, россия, артемовский, вооруженные силы украины, южный военный округ, в мире