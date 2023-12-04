https://ria.ru/20231204/artemovsk-1913530455.html
Военный рассказал о провальных попытках ВСУ прорваться под Артемовском
Военный рассказал о провальных попытках ВСУ прорваться под Артемовском - РИА Новости, 04.12.2023
Военный рассказал о провальных попытках ВСУ прорваться под Артемовском
Военнослужащие ВС Украины не оставляют попыток прорвать оборону российских войск на артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T06:15
2023-12-04T06:15
2023-12-04T06:15
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АРТЕМОВСК (ДНР), 4 дек - РИА Новости. Военнослужащие ВС Украины не оставляют попыток прорвать оборону российских войск на артемовском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир расчета гаубицы "МСТА-Б" 150-й дивизии ЮВО с позывным "Борода". "Постоянно пытаются прорваться (ВСУ – ред.), но ничего у них не получается и не получится", - сказал "Борода". Ранее в Минобороны РФ заявили, что на донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии "продолжили улучшение положения по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой Народной Республики". Также поражены живая сила и техника ВСУ в районах Марьинки, Курдюмовки и Клещеевки в ДНР.
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донбасс, россия, артемовский, вооруженные силы украины, южный военный округ, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Артемовский, Вооруженные силы Украины, Южный военный округ, В мире
Военный рассказал о провальных попытках ВСУ прорваться под Артемовском
Российский боец: ВСУ безуспешно пытаются прорвать линию обороны под Артемовском