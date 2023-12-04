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В Минобороны показали, как боевики ВСУ бежали из поселка Артемовское - РИА Новости, 04.12.2023
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04:50 04.12.2023 (обновлено: 12:58 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/artemovsk-1913525846.html
В Минобороны показали, как боевики ВСУ бежали из поселка Артемовское
В Минобороны показали, как боевики ВСУ бежали из поселка Артемовское - РИА Новости, 04.12.2023
В Минобороны показали, как боевики ВСУ бежали из поселка Артемовское
Украинские подразделения в поселке Артемовское в ДНР бежали, бросив раненых и убитых, рассказали РИА Новости в Минобороны России. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T04:50
2023-12-04T12:58
специальная военная операция на украине
артемовский
россия
артемовск
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. Украинские подразделения в поселке Артемовское в ДНР бежали, бросив раненых и убитых, рассказали РИА Новости в Минобороны России.&quot;(При штурме поселка. — Прим. ред.) противник бежал, бросив раненых и убитых, часть боевиков сложили оружие и сдались в плен&quot;, — отметил представитель ведомства.Десантникам из состава Южной группировки войск при разведке и доразведке позиций ВСУ с воздуха удалось вскрыть систему обороны ВСУ в Артемовском и на подступах к поселку. Также бойцы ВДВ обнаружили основные опорные пункты и огневые средства украинских силовиков."В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления. Штурмовая авиация нанесла удар по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям, где укрывались боевики", — сообщили в Министерстве обороны.Точные удары по пунктам управления и подавление огневых средств Киева деморализовали украинских боевиков. Вслед за этим штурмовые группы ВДВ на БМП-2 и БМД-2 начали штурм Артемовского с нескольких направлений.При этом операторы БПЛА с воздуха сопровождали атакующие подразделения, предупреждая о новых огневых точках ВСУ и минировании путей штурма."Вскрытые огневые средства сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп", — добавили министерстве.Об освобождении Артемовского в военном ведомстве сообщили 29 ноября.Артемовское (Хромово) — поселок к западу от города Артемовска (украинское название — Бахмут). Во время боев за город через населенный пункт проходила последняя дорога снабжения группировки ВСУ, за которую разгорелись ожесточенные бои.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Штурм поселка Артемовское на Донецком направлении
Минобороны России показало кадры штурма подразделениями ВДВ поселка Артемовское (Хромово) на донецком направлении, который освободили на прошлой неделе. В министерстве рассказали, что противник бежал, бросив убитых, часть украинских военных сдалась в плен.
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артемовский, россия, артемовск, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, бмп-2, бмд-2, в мире
Специальная военная операция на Украине, Артемовский, Россия, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, БМП-2, БМД-2, В мире
В Минобороны показали, как боевики ВСУ бежали из поселка Артемовское

Подразделения ВДВ обратили в бегство солдат ВСУ при штурме Артёмовского

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ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. Украинские подразделения в поселке Артемовское в ДНР бежали, бросив раненых и убитых, рассказали РИА Новости в Минобороны России.
«

"(При штурме поселка. — Прим. ред.) противник бежал, бросив раненых и убитых, часть боевиков сложили оружие и сдались в плен", — отметил представитель ведомства.

Десантникам из состава Южной группировки войск при разведке и доразведке позиций ВСУ с воздуха удалось вскрыть систему обороны ВСУ в Артемовском и на подступах к поселку. Также бойцы ВДВ обнаружили основные опорные пункты и огневые средства украинских силовиков.
"В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления. Штурмовая авиация нанесла удар по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям, где укрывались боевики", — сообщили в Министерстве обороны.
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Точные удары по пунктам управления и подавление огневых средств Киева деморализовали украинских боевиков. Вслед за этим штурмовые группы ВДВ на БМП-2 и БМД-2 начали штурм Артемовского с нескольких направлений.
При этом операторы БПЛА с воздуха сопровождали атакующие подразделения, предупреждая о новых огневых точках ВСУ и минировании путей штурма.
«
"Вскрытые огневые средства сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп", — добавили министерстве.
Об освобождении Артемовского в военном ведомстве сообщили 29 ноября.
Артемовское (Хромово) — поселок к западу от города Артемовска (украинское название — Бахмут). Во время боев за город через населенный пункт проходила последняя дорога снабжения группировки ВСУ, за которую разгорелись ожесточенные бои.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскийРоссияАртемовскВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииБМП-2БМД-2В мире
 
 
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