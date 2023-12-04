https://ria.ru/20231204/artemovsk-1913525846.html

В Минобороны показали, как боевики ВСУ бежали из поселка Артемовское

В Минобороны показали, как боевики ВСУ бежали из поселка Артемовское - РИА Новости, 04.12.2023

В Минобороны показали, как боевики ВСУ бежали из поселка Артемовское

Украинские подразделения в поселке Артемовское в ДНР бежали, бросив раненых и убитых, рассказали РИА Новости в Минобороны России. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T04:50

2023-12-04T04:50

2023-12-04T12:58

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артемовский

россия

артемовск

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

бмп-2

бмд-2

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ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. Украинские подразделения в поселке Артемовское в ДНР бежали, бросив раненых и убитых, рассказали РИА Новости в Минобороны России."(При штурме поселка. — Прим. ред.) противник бежал, бросив раненых и убитых, часть боевиков сложили оружие и сдались в плен", — отметил представитель ведомства.Десантникам из состава Южной группировки войск при разведке и доразведке позиций ВСУ с воздуха удалось вскрыть систему обороны ВСУ в Артемовском и на подступах к поселку. Также бойцы ВДВ обнаружили основные опорные пункты и огневые средства украинских силовиков."В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления. Штурмовая авиация нанесла удар по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям, где укрывались боевики", — сообщили в Министерстве обороны.Точные удары по пунктам управления и подавление огневых средств Киева деморализовали украинских боевиков. Вслед за этим штурмовые группы ВДВ на БМП-2 и БМД-2 начали штурм Артемовского с нескольких направлений.При этом операторы БПЛА с воздуха сопровождали атакующие подразделения, предупреждая о новых огневых точках ВСУ и минировании путей штурма."Вскрытые огневые средства сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп", — добавили министерстве.Об освобождении Артемовского в военном ведомстве сообщили 29 ноября.Артемовское (Хромово) — поселок к западу от города Артемовска (украинское название — Бахмут). Во время боев за город через населенный пункт проходила последняя дорога снабжения группировки ВСУ, за которую разгорелись ожесточенные бои.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20231130/donbass-1912800915.html

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Штурм поселка Артемовское на Донецком направлении Минобороны России показало кадры штурма подразделениями ВДВ поселка Артемовское (Хромово) на донецком направлении, который освободили на прошлой неделе. В министерстве рассказали, что противник бежал, бросив убитых, часть украинских военных сдалась в плен. 2023-12-04T04:50 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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артемовский, россия, артемовск, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, бмп-2, бмд-2, в мире