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Липецкой области выделят дополнительно 600 миллионов рублей на АПК - РИА Новости, 04.12.2023
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Липецкая область
 
18:09 04.12.2023 (обновлено: 18:10 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/apk-1913708133.html
Липецкой области выделят дополнительно 600 миллионов рублей на АПК
Липецкой области выделят дополнительно 600 миллионов рублей на АПК - РИА Новости, 04.12.2023
Липецкой области выделят дополнительно 600 миллионов рублей на АПК
Более 600 миллионов рублей выделит правительство РФ Липецкой области на поддержку агропромышленного комплекса, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:09
2023-12-04T18:10
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более 600 миллионов рублей выделит правительство РФ Липецкой области на поддержку агропромышленного комплекса, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По словам главы, 347,6 миллиона рублей пойдет на возмещение затрат производителям зерновых. Можно будет компенсировать до половины средств, потраченных на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. "Больше 300 миллионов выделено компаниям, которые создавали или модернизировали объекты АПК. Они смогут возместить затраты", - отметил Артамонов. Губернатор добавил, что это не первое финансирование. Общая сумма федеральной господдержки в сфере АПК региона в 2023 году превысила три миллиарда рублей. "Средства аграрии получают вовремя и радуют хорошим результатом – по итогам 10 месяцев индекс сельхозпроизводства у нас превысил прошлогодний показатель и составил 108,7%", - подчеркнул Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Липецкой области выделят дополнительно 600 миллионов рублей на АПК

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более 600 миллионов рублей выделит правительство РФ Липецкой области на поддержку агропромышленного комплекса, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По словам главы, 347,6 миллиона рублей пойдет на возмещение затрат производителям зерновых. Можно будет компенсировать до половины средств, потраченных на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
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"Больше 300 миллионов выделено компаниям, которые создавали или модернизировали объекты АПК. Они смогут возместить затраты", - отметил Артамонов.
Губернатор добавил, что это не первое финансирование. Общая сумма федеральной господдержки в сфере АПК региона в 2023 году превысила три миллиарда рублей.
"Средства аграрии получают вовремя и радуют хорошим результатом – по итогам 10 месяцев индекс сельхозпроизводства у нас превысил прошлогодний показатель и составил 108,7%", - подчеркнул Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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