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Липецкой области выделят дополнительно 600 миллионов рублей на АПК
Липецкой области выделят дополнительно 600 миллионов рублей на АПК - РИА Новости, 04.12.2023
Липецкой области выделят дополнительно 600 миллионов рублей на АПК
Более 600 миллионов рублей выделит правительство РФ Липецкой области на поддержку агропромышленного комплекса, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T18:09
2023-12-04T18:09
2023-12-04T18:10
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более 600 миллионов рублей выделит правительство РФ Липецкой области на поддержку агропромышленного комплекса, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По словам главы, 347,6 миллиона рублей пойдет на возмещение затрат производителям зерновых. Можно будет компенсировать до половины средств, потраченных на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. "Больше 300 миллионов выделено компаниям, которые создавали или модернизировали объекты АПК. Они смогут возместить затраты", - отметил Артамонов. Губернатор добавил, что это не первое финансирование. Общая сумма федеральной господдержки в сфере АПК региона в 2023 году превысила три миллиарда рублей. "Средства аграрии получают вовремя и радуют хорошим результатом – по итогам 10 месяцев индекс сельхозпроизводства у нас превысил прошлогодний показатель и составил 108,7%", - подчеркнул Артамонов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более 600 миллионов рублей выделит правительство РФ Липецкой области на поддержку агропромышленного комплекса, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По словам главы, 347,6 миллиона рублей пойдет на возмещение затрат производителям зерновых. Можно будет компенсировать до половины средств, потраченных на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.
Липецкие садоводы собрали рекордный урожай яблок в этом году
"Больше 300 миллионов выделено компаниям, которые создавали или модернизировали объекты АПК. Они смогут возместить затраты", - отметил Артамонов
.
Губернатор добавил, что это не первое финансирование. Общая сумма федеральной господдержки в сфере АПК региона в 2023 году превысила три миллиарда рублей.
"Средства аграрии получают вовремя и радуют хорошим результатом – по итогам 10 месяцев индекс сельхозпроизводства у нас превысил прошлогодний показатель и составил 108,7%", - подчеркнул Артамонов.