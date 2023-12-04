https://ria.ru/20231204/apk-1913708133.html

Липецкой области выделят дополнительно 600 миллионов рублей на АПК

Липецкой области выделят дополнительно 600 миллионов рублей на АПК - РИА Новости, 04.12.2023

Липецкой области выделят дополнительно 600 миллионов рублей на АПК

Более 600 миллионов рублей выделит правительство РФ Липецкой области на поддержку агропромышленного комплекса, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T18:09

2023-12-04T18:09

2023-12-04T18:10

липецкая область

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887732875_0:278:3071:2005_1920x0_80_0_0_6d597f517f37d0efae53341b75b8f46e.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Более 600 миллионов рублей выделит правительство РФ Липецкой области на поддержку агропромышленного комплекса, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По словам главы, 347,6 миллиона рублей пойдет на возмещение затрат производителям зерновых. Можно будет компенсировать до половины средств, потраченных на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. "Больше 300 миллионов выделено компаниям, которые создавали или модернизировали объекты АПК. Они смогут возместить затраты", - отметил Артамонов. Губернатор добавил, что это не первое финансирование. Общая сумма федеральной господдержки в сфере АПК региона в 2023 году превысила три миллиарда рублей. "Средства аграрии получают вовремя и радуют хорошим результатом – по итогам 10 месяцев индекс сельхозпроизводства у нас превысил прошлогодний показатель и составил 108,7%", - подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20231128/urozhay-1912307560.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов