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Путин поручил принять решения по амнистии некоторых категорий женщин - РИА Новости, 05.12.2023
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22:22 04.12.2023 (обновлено: 00:30 05.12.2023)
https://ria.ru/20231204/amnistiya-1913762355.html
Путин поручил принять решения по амнистии некоторых категорий женщин
Путин поручил принять решения по амнистии некоторых категорий женщин - РИА Новости, 05.12.2023
Путин поручил принять решения по амнистии некоторых категорий женщин
Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека поручил проработать вопрос об амнистии женщин, находящихся в тюрьме за... РИА Новости, 05.12.2023
2023-12-04T22:22
2023-12-05T00:30
владимир путин
россия
общество
ева меркачева
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека поручил проработать вопрос об амнистии женщин, находящихся в тюрьме за ненасильственные преступления.Уточняется, что эту тему затронула член СПЧ Ева Меркачева. Она попросила президента помиловать всех женщин, совершивших ненасильственные преступления и у которых есть несовершеннолетние дети. Также речь шла о тех, кто впервые допустил подобный проступок, а по их делам нет потерпевших или те не против их освобождения. По словам Меркачевой, этот шаг милосердия со стороны государства многое изменит для всей страны.Глава государства подчеркнул, что приведенные членом Совета примеры звучат убедительно.&quot;И думаю, что надо подготовить и принять соответствующие решения, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы&quot;, — сказал Путин.Президент также коснулся темы наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Он призвал проанализировать, в каких случаях ужесточение ответственности привело к снижению преступности, а в каких — нет. По словам Путина, так называемое тюремное население сейчас уже в значительной степени формируется за счет осужденных по этой статье. Он отметил, что совершенствовать систему безусловно нужно. При этом президент добавил, что если спросить родителей, которые потеряли своих детей из-за злоупотребления наркотиками, о возможном снижении планки ответственности для тех, кого они считают виновными в их гибели, "то они бы, наверное, нас с вами не похвалили".Кроме того, на заседании зашла речь о сроках за экономические преступления. По словам главы государства, наказания в виде семи-десяти лет лишения свободы за действия, не связанные с угрозой жизни и здоровью людей, являются весьма спорными. Он предложил обратиться к Госдуме, в правительство и к общественности, а также в Верховный суд и прокуратуру и всем вместе подумать, как можно усовершенствовать и законодательство, и правоприменительную практику в таких случаях.Помимо этого, во время встречи подняли вопрос о времени нахождения подследственных под стражей. Как отметил Путин, в некоторых случаях это растягивается на слишком долгий срок, что "вообще неприемлемо". Он подчеркнул, что многие проблемные моменты еще предстоит решить.
https://ria.ru/20231110/amnistiya-1908635893.html
https://ria.ru/20231204/sroki-1913761845.html
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владимир путин, россия, общество, ева меркачева
Владимир Путин, Россия, Общество, Ева Меркачева
Путин поручил принять решения по амнистии некоторых категорий женщин

Путин предложил амнистировать некоторых женщин-заключенных

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека поручил проработать вопрос об амнистии женщин, находящихся в тюрьме за ненасильственные преступления.
Уточняется, что эту тему затронула член СПЧ Ева Меркачева. Она попросила президента помиловать всех женщин, совершивших ненасильственные преступления и у которых есть несовершеннолетние дети. Также речь шла о тех, кто впервые допустил подобный проступок, а по их делам нет потерпевших или те не против их освобождения. По словам Меркачевой, этот шаг милосердия со стороны государства многое изменит для всей страны.
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Глава государства подчеркнул, что приведенные членом Совета примеры звучат убедительно.
«

"И думаю, что надо подготовить и принять соответствующие решения, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы", — сказал Путин.

Президент также коснулся темы наказаний за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Он призвал проанализировать, в каких случаях ужесточение ответственности привело к снижению преступности, а в каких — нет. По словам Путина, так называемое тюремное население сейчас уже в значительной степени формируется за счет осужденных по этой статье. Он отметил, что совершенствовать систему безусловно нужно. При этом президент добавил, что если спросить родителей, которые потеряли своих детей из-за злоупотребления наркотиками, о возможном снижении планки ответственности для тех, кого они считают виновными в их гибели, "то они бы, наверное, нас с вами не похвалили".
Кроме того, на заседании зашла речь о сроках за экономические преступления. По словам главы государства, наказания в виде семи-десяти лет лишения свободы за действия, не связанные с угрозой жизни и здоровью людей, являются весьма спорными. Он предложил обратиться к Госдуме, в правительство и к общественности, а также в Верховный суд и прокуратуру и всем вместе подумать, как можно усовершенствовать и законодательство, и правоприменительную практику в таких случаях.
Помимо этого, во время встречи подняли вопрос о времени нахождения подследственных под стражей. Как отметил Путин, в некоторых случаях это растягивается на слишком долгий срок, что "вообще неприемлемо". Он подчеркнул, что многие проблемные моменты еще предстоит решить.
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Владимир ПутинРоссияОбществоЕва Меркачева
 
 
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