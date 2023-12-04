https://ria.ru/20231204/akula-1913632788.html

На побережье Мексики при нападении акулы погибла женщина

На побережье Мексики при нападении акулы погибла женщина - РИА Новости, 04.12.2023

На побережье Мексики при нападении акулы погибла женщина

Женщина погибла в результате нападения акулы на мексиканском побережье, сообщила газета Universal со ссылкой на данные департамента гражданской защиты и... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:57

2023-12-04T13:57

2023-12-04T14:48

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Женщина погибла в результате нападения акулы на мексиканском побережье, сообщила газета Universal со ссылкой на данные департамента гражданской защиты и пожарной охраны муниципалитета Сиуатлан в штате Халиско. ЧП произошло в субботу на побережье залива Мелаке, однако известно о нем стало в воскресенье. "Получив сообщение о человеке, у которого возникли проблемы с выходом из моря, в районе Parque Acuático, офицеры немедленно отправились на место, чтобы оказать помощь... По прибытии была обнаружена женщина без признаков жизни, и одна из ее ног была оторвана, по-видимому, в результате нападения акулы", - приводит издание сообщение мексиканского департамента. По данным издания Excelsior, погибшей является туристка Мария Фернанда Мартинес Хименес. Сообщается, что во время нападения акулы женщина спасала своего 5-летнего сына.

https://ria.ru/20230913/akula-1896204318.html

https://ria.ru/20230808/napadenie-1888826553.html

мексика

халиско

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мексика, халиско