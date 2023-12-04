https://ria.ru/20231204/akula-1913632788.html
На побережье Мексики при нападении акулы погибла женщина
На побережье Мексики при нападении акулы погибла женщина - РИА Новости, 04.12.2023
На побережье Мексики при нападении акулы погибла женщина
Женщина погибла в результате нападения акулы на мексиканском побережье, сообщила газета Universal со ссылкой на данные департамента гражданской защиты и... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:57
2023-12-04T13:57
2023-12-04T14:48
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Женщина погибла в результате нападения акулы на мексиканском побережье, сообщила газета Universal со ссылкой на данные департамента гражданской защиты и пожарной охраны муниципалитета Сиуатлан в штате Халиско. ЧП произошло в субботу на побережье залива Мелаке, однако известно о нем стало в воскресенье. "Получив сообщение о человеке, у которого возникли проблемы с выходом из моря, в районе Parque Acuático, офицеры немедленно отправились на место, чтобы оказать помощь... По прибытии была обнаружена женщина без признаков жизни, и одна из ее ног была оторвана, по-видимому, в результате нападения акулы", - приводит издание сообщение мексиканского департамента. По данным издания Excelsior, погибшей является туристка Мария Фернанда Мартинес Хименес. Сообщается, что во время нападения акулы женщина спасала своего 5-летнего сына.
https://ria.ru/20230913/akula-1896204318.html
https://ria.ru/20230808/napadenie-1888826553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика, халиско
На побережье Мексики при нападении акулы погибла женщина
На побережье залива Мелаке в Мексике при нападении акулы погибла женщина
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Женщина погибла в результате нападения акулы на мексиканском побережье, сообщила газета Universal
со ссылкой на данные департамента гражданской защиты и пожарной охраны муниципалитета Сиуатлан в штате Халиско.
ЧП произошло в субботу на побережье залива Мелаке, однако известно о нем стало в воскресенье.
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"Получив сообщение о человеке, у которого возникли проблемы с выходом из моря, в районе Parque Acuático, офицеры немедленно отправились на место, чтобы оказать помощь... По прибытии была обнаружена женщина без признаков жизни, и одна из ее ног была оторвана, по-видимому, в результате нападения акулы", - приводит издание сообщение мексиканского департамента.
По данным издания Excelsior, погибшей является туристка Мария Фернанда Мартинес Хименес. Сообщается, что во время нападения акулы женщина спасала своего 5-летнего сына.
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