Рейтинг@Mail.ru
На побережье Мексики при нападении акулы погибла женщина - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 04.12.2023 (обновлено: 14:48 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/akula-1913632788.html
На побережье Мексики при нападении акулы погибла женщина
На побережье Мексики при нападении акулы погибла женщина - РИА Новости, 04.12.2023
На побережье Мексики при нападении акулы погибла женщина
Женщина погибла в результате нападения акулы на мексиканском побережье, сообщила газета Universal со ссылкой на данные департамента гражданской защиты и... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:57
2023-12-04T14:48
в мире
мексика
халиско
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913644306_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_c58933b32abb43c72f06b3e6e8ddca6e.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Женщина погибла в результате нападения акулы на мексиканском побережье, сообщила газета Universal со ссылкой на данные департамента гражданской защиты и пожарной охраны муниципалитета Сиуатлан в штате Халиско. ЧП произошло в субботу на побережье залива Мелаке, однако известно о нем стало в воскресенье. "Получив сообщение о человеке, у которого возникли проблемы с выходом из моря, в районе Parque Acuático, офицеры немедленно отправились на место, чтобы оказать помощь... По прибытии была обнаружена женщина без признаков жизни, и одна из ее ног была оторвана, по-видимому, в результате нападения акулы", - приводит издание сообщение мексиканского департамента. По данным издания Excelsior, погибшей является туристка Мария Фернанда Мартинес Хименес. Сообщается, что во время нападения акулы женщина спасала своего 5-летнего сына.
https://ria.ru/20230913/akula-1896204318.html
https://ria.ru/20230808/napadenie-1888826553.html
мексика
халиско
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913644306_201:0:1400:899_1920x0_80_0_0_2febb58dac0e7d5e98a252f5568067b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мексика, халиско
В мире, Мексика, Халиско
На побережье Мексики при нападении акулы погибла женщина

На побережье залива Мелаке в Мексике при нападении акулы погибла женщина

© Protección Civil y Bomberos Cihuatlán Сотрудники департамента гражданской защиты и пожарной охраны муниципалитета Сиуатлан на побережье
 Сотрудники департамента гражданской защиты и пожарной охраны муниципалитета Сиуатлан на побережье
© Protección Civil y Bomberos Cihuatlán
Сотрудники департамента гражданской защиты и пожарной охраны муниципалитета Сиуатлан на побережье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Женщина погибла в результате нападения акулы на мексиканском побережье, сообщила газета Universal со ссылкой на данные департамента гражданской защиты и пожарной охраны муниципалитета Сиуатлан в штате Халиско.
ЧП произошло в субботу на побережье залива Мелаке, однако известно о нем стало в воскресенье.
Акула - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
На туристку в Египте напала акула
13 сентября, 20:07
"Получив сообщение о человеке, у которого возникли проблемы с выходом из моря, в районе Parque Acuático, офицеры немедленно отправились на место, чтобы оказать помощь... По прибытии была обнаружена женщина без признаков жизни, и одна из ее ног была оторвана, по-видимому, в результате нападения акулы", - приводит издание сообщение мексиканского департамента.
По данным издания Excelsior, погибшей является туристка Мария Фернанда Мартинес Хименес. Сообщается, что во время нападения акулы женщина спасала своего 5-летнего сына.
Установка красного флага, предупреждающего посетителей о запрете купания на пляже в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
На пляже в Нью-Йорке акула напала на женщину
8 августа, 12:43
 
В миреМексикаХалиско
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала