https://ria.ru/20231204/aktivy-1913673400.html

В ЕК заявили о возможности конфисковать часть российских активов

В ЕК заявили о возможности конфисковать часть российских активов - РИА Новости, 04.12.2023

В ЕК заявили о возможности конфисковать часть российских активов

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил о потенциальной возможности конфисковать часть из замороженных на территории стран ЕС 28 миллиардов евро... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T16:05

2023-12-04T16:05

2023-12-04T16:05

россия

украина

европа

дидье рейндерс

антон силуанов

европейский центральный банк

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил о потенциальной возможности конфисковать часть из замороженных на территории стран ЕС 28 миллиардов евро частных российских активов. Сейчас ЕК совместно с Европарламентом и Советом ЕС обсуждают разработку механизма, который позволит конфисковывать частные российские активы, замороженные в ЕС, если по суду будет доказано, что владелец таких средств совершил уголовное преступление - обход санкций. Для этого первоначально потребуется официально признать обход санкций уголовным преступлением в ЕС. "При этом из 28 миллиардов, которые удалось заморозить в ЕС, возможно будет организовать конфискацию части на основании судебных решений по уголовным преступлениям", - пояснил еврокомиссар, выступивший перед журналистами в Брюсселе. Он добавил, что наличие в ЕС, помимо частных активов, иммобилизованных суверенных активов России более чем на 200 миллиардов евро "дает ЕС реальную гарантию, что однажды Россия будет обязана заплатить за ущерб, нанесенный Украине". Ранее источник в Еврокомиссии сообщал РИА Новости, что ЕК предварительно намерена 12 декабря представить свое официальное предложение по использованию доходов от иммобилизованных суверенных российских активов для поддержки Украины. Европейский центральный банк ранее предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации "замороженных" российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад и продолжает усиливать.

https://ria.ru/20231204/evrosoyuz-1913656800.html

https://ria.ru/20231130/aktivy-1912970322.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, европа, дидье рейндерс, антон силуанов, европейский центральный банк, еврокомиссия, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире