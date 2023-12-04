https://ria.ru/20231204/agrologisticheskiy_kompleks-1913632178.html

Агрокомплекс открылся в Узбекистане при поддержке ВЭБ.РФ и Группы РЭЦ

Агрокомплекс открылся в Узбекистане при поддержке ВЭБ.РФ и Группы РЭЦ - РИА Новости, 04.12.2023

Агрокомплекс открылся в Узбекистане при поддержке ВЭБ.РФ и Группы РЭЦ

Открытие агрологистического комплекса BMB-NRC Agrologistics состоялось в Джизакской области Республики Узбекистан, сообщает Российский экспортный центр (Группа... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:55

2023-12-04T13:55

2023-12-04T13:55

экономика

россия

узбекистан

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Открытие агрологистического комплекса BMB-NRC Agrologistics состоялось в Джизакской области Республики Узбекистан, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В Джизакской области Республики Узбекистан состоялось открытие агрологистического комплекса BMB-NRC Agrologistics, построенного в рамках сотрудничества российских и узбекских партнеров при комплексной поддержке ВЭБ.РФ, а также Росэксимбанка и экспортного страхового агентства ЭКСАР (входят в Группу РЭЦ)", - говорится в сообщении.Проект реализован в соответствии с межправительственными соглашениями между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан об увеличении объемов взаимного сотрудничества. Комплекс построен с применением российского оборудования российским генподрядчиком ООО "Термокул" в рамках развития аграрного коридора между Россией и Узбекистаном и налаживания партнерских взаимоотношений между российскими и узбекскими бизнес-сообществами.Хаб предназначен для оказания услуг по сортировке, хранению, фитосанитарному и таможенному оформлению, а также подготовке к транспортировке местной плодоовощной продукции для поставок в Россию. Его мощности по обработке сельхозпродукции составляют около 260 тысяч тонн в год.Агрокомплекс также будет заниматься обработкой пищевых грузов из России и продвижением российской сельхозтехники в Республике Узбекистан.В рамках проекта ВЭБ.РФ предоставил кредитное финансирование, Росэксимбанк выдал банковскую гарантию возврата авансов за генподрядчика, а ЭКСАР предоставил страховое покрытие по кредиту ВЭБ.РФ.

https://ria.ru/20231130/rets-1912990010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, узбекистан, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)