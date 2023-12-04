https://ria.ru/20231204/agrologisticheskiy_kompleks-1913632178.html
Агрокомплекс открылся в Узбекистане при поддержке ВЭБ.РФ и Группы РЭЦ
Агрокомплекс открылся в Узбекистане при поддержке ВЭБ.РФ и Группы РЭЦ - РИА Новости, 04.12.2023
Агрокомплекс открылся в Узбекистане при поддержке ВЭБ.РФ и Группы РЭЦ
Открытие агрологистического комплекса BMB-NRC Agrologistics состоялось в Джизакской области Республики Узбекистан, сообщает Российский экспортный центр (Группа... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:55
2023-12-04T13:55
2023-12-04T13:55
экономика
россия
узбекистан
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Открытие агрологистического комплекса BMB-NRC Agrologistics состоялось в Джизакской области Республики Узбекистан, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В Джизакской области Республики Узбекистан состоялось открытие агрологистического комплекса BMB-NRC Agrologistics, построенного в рамках сотрудничества российских и узбекских партнеров при комплексной поддержке ВЭБ.РФ, а также Росэксимбанка и экспортного страхового агентства ЭКСАР (входят в Группу РЭЦ)", - говорится в сообщении.Проект реализован в соответствии с межправительственными соглашениями между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан об увеличении объемов взаимного сотрудничества. Комплекс построен с применением российского оборудования российским генподрядчиком ООО "Термокул" в рамках развития аграрного коридора между Россией и Узбекистаном и налаживания партнерских взаимоотношений между российскими и узбекскими бизнес-сообществами.Хаб предназначен для оказания услуг по сортировке, хранению, фитосанитарному и таможенному оформлению, а также подготовке к транспортировке местной плодоовощной продукции для поставок в Россию. Его мощности по обработке сельхозпродукции составляют около 260 тысяч тонн в год.Агрокомплекс также будет заниматься обработкой пищевых грузов из России и продвижением российской сельхозтехники в Республике Узбекистан.В рамках проекта ВЭБ.РФ предоставил кредитное финансирование, Росэксимбанк выдал банковскую гарантию возврата авансов за генподрядчика, а ЭКСАР предоставил страховое покрытие по кредиту ВЭБ.РФ.
https://ria.ru/20231130/rets-1912990010.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, узбекистан, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Узбекистан, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Открытие агрологистического комплекса BMB-NRC Agrologistics состоялось в Джизакской области Республики Узбекистан, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В Джизакской области Республики Узбекистан состоялось открытие агрологистического комплекса BMB-NRC Agrologistics, построенного в рамках сотрудничества российских и узбекских партнеров при комплексной поддержке ВЭБ.РФ, а также Росэксимбанка и экспортного страхового агентства ЭКСАР (входят в Группу РЭЦ
)", - говорится в сообщении.
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Проект реализован в соответствии с межправительственными соглашениями между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан об увеличении объемов взаимного сотрудничества. Комплекс построен с применением российского оборудования российским генподрядчиком ООО "Термокул" в рамках развития аграрного коридора между Россией и Узбекистаном и налаживания партнерских взаимоотношений между российскими и узбекскими бизнес-сообществами.
Хаб предназначен для оказания услуг по сортировке, хранению, фитосанитарному и таможенному оформлению, а также подготовке к транспортировке местной плодоовощной продукции для поставок в Россию. Его мощности по обработке сельхозпродукции составляют около 260 тысяч тонн в год.
Агрокомплекс также будет заниматься обработкой пищевых грузов из России и продвижением российской сельхозтехники в Республике Узбекистан.
В рамках проекта ВЭБ.РФ предоставил кредитное финансирование, Росэксимбанк выдал банковскую гарантию возврата авансов за генподрядчика, а ЭКСАР предоставил страховое покрытие по кредиту ВЭБ.РФ.