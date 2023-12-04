https://ria.ru/20231204/aeroporty-1913532879.html
Московские аэропорты из-за снегопада отменили или задержали почти 60 рейсов
Московские аэропорты из-за снегопада отменили или задержали почти 60 рейсов - РИА Новости, 04.12.2023
Московские аэропорты из-за снегопада отменили или задержали почти 60 рейсов
По меньшей мере 54 авиарейса задержаны и еще пять отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T07:21
2023-12-04T07:21
2023-12-04T12:58
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. По меньшей мере 54 авиарейса задержаны и еще пять отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания". По информации на 7.10 мск в аэропорту "Внуково" задержаны 14 рейсов и четыре отменены, "Домодедово" - задержаны 16 и один отменен, в аэропорту "Шереметьево" - 24 рейса задержаны. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве в воскресенье ожидаются сильные снегопады, метели и до минус шести градусов. Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц различной специализированной техники работают над очисткой Москвы от снега.
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евгений тишковец, москва, петр бирюков, новости - туризм
Евгений Тишковец, Москва, Петр Бирюков, Туризм, Новости - Туризм
Московские аэропорты из-за снегопада отменили или задержали почти 60 рейсов
Три московских аэропорта отменили или задержали почти 60 рейсов из-за снегопада