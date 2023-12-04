https://ria.ru/20231204/aeroport-1913557570.html

Аэропорты столичного региона работают в штатном режиме

Аэропорты столичного региона работают в штатном режиме - РИА Новости, 04.12.2023

Аэропорты столичного региона работают в штатном режиме

Аэропорты столичного региона работают в штатном режиме после прошедшего накануне снегопада, отмен рейсов на вылет из-за непогоды нет, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T10:24

2023-12-04T10:24

2023-12-04T12:58

общество

москва

жуковский

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Аэропорты столичного региона работают в штатном режиме после прошедшего накануне снегопада, отмен рейсов на вылет из-за непогоды нет, рассказали РИА Новости в Росавиации. По прогнозам синоптиков, в столичном регионе в понедельник ожидается облачная погода, вероятность осадков небольшая, температура воздуха составит до минус 7 градусов. В воскресенье в Москве прошел снегопад, ожидалось, что из-за того, что за день может выпасть треть всей месячной нормы осадков, к понедельнику сугробы вырастут до 28 сантиметров, что в 4 раза выше положенной нормы в начале зимы. "На 09.45 мск 4 декабря аэропорты столичного региона - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский - работают штатно, отмен рейсов на вылет по метеоусловиям нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231203/sneg-1913474921.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), новости - туризм