https://ria.ru/20231204/aeroport-1913557570.html
Аэропорты столичного региона работают в штатном режиме
Аэропорты столичного региона работают в штатном режиме - РИА Новости, 04.12.2023
Аэропорты столичного региона работают в штатном режиме
Аэропорты столичного региона работают в штатном режиме после прошедшего накануне снегопада, отмен рейсов на вылет из-за непогоды нет, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T10:24
2023-12-04T10:24
2023-12-04T12:58
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Аэропорты столичного региона работают в штатном режиме после прошедшего накануне снегопада, отмен рейсов на вылет из-за непогоды нет, рассказали РИА Новости в Росавиации. По прогнозам синоптиков, в столичном регионе в понедельник ожидается облачная погода, вероятность осадков небольшая, температура воздуха составит до минус 7 градусов. В воскресенье в Москве прошел снегопад, ожидалось, что из-за того, что за день может выпасть треть всей месячной нормы осадков, к понедельнику сугробы вырастут до 28 сантиметров, что в 4 раза выше положенной нормы в начале зимы. "На 09.45 мск 4 декабря аэропорты столичного региона - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский - работают штатно, отмен рейсов на вылет по метеоусловиям нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231203/sneg-1913474921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, москва, жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), новости - туризм
Общество, Москва, Жуковский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
Аэропорты столичного региона работают в штатном режиме
Росавиация: аэропорты столичного региона работают штатно после снегопада