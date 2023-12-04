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Аэропорты столичного региона работают в штатном режиме - РИА Новости, 04.12.2023
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Туризм
 
10:24 04.12.2023 (обновлено: 12:58 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/aeroport-1913557570.html
Аэропорты столичного региона работают в штатном режиме
Аэропорты столичного региона работают в штатном режиме - РИА Новости, 04.12.2023
Аэропорты столичного региона работают в штатном режиме
Аэропорты столичного региона работают в штатном режиме после прошедшего накануне снегопада, отмен рейсов на вылет из-за непогоды нет, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T10:24
2023-12-04T12:58
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домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Аэропорты столичного региона работают в штатном режиме после прошедшего накануне снегопада, отмен рейсов на вылет из-за непогоды нет, рассказали РИА Новости в Росавиации. По прогнозам синоптиков, в столичном регионе в понедельник ожидается облачная погода, вероятность осадков небольшая, температура воздуха составит до минус 7 градусов. В воскресенье в Москве прошел снегопад, ожидалось, что из-за того, что за день может выпасть треть всей месячной нормы осадков, к понедельнику сугробы вырастут до 28 сантиметров, что в 4 раза выше положенной нормы в начале зимы. "На 09.45 мск 4 декабря аэропорты столичного региона - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский - работают штатно, отмен рейсов на вылет по метеоусловиям нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231203/sneg-1913474921.html
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общество, москва, жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), новости - туризм
Общество, Москва, Жуковский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм
Аэропорты столичного региона работают в штатном режиме

Росавиация: аэропорты столичного региона работают штатно после снегопада

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАэропорт
Аэропорт - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Аэропорты столичного региона работают в штатном режиме после прошедшего накануне снегопада, отмен рейсов на вылет из-за непогоды нет, рассказали РИА Новости в Росавиации.
По прогнозам синоптиков, в столичном регионе в понедельник ожидается облачная погода, вероятность осадков небольшая, температура воздуха составит до минус 7 градусов. В воскресенье в Москве прошел снегопад, ожидалось, что из-за того, что за день может выпасть треть всей месячной нормы осадков, к понедельнику сугробы вырастут до 28 сантиметров, что в 4 раза выше положенной нормы в начале зимы.
"На 09.45 мск 4 декабря аэропорты столичного региона - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский - работают штатно, отмен рейсов на вылет по метеоусловиям нет", - говорится в сообщении.
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ТуризмОбществоМоскваЖуковскийФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Новости - Туризм
 
 
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