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"Аэрофлот" доработает правила перелета родителей с младенцами
"Аэрофлот" доработает правила перелета родителей с младенцами - РИА Новости, 04.12.2023
"Аэрофлот" доработает правила перелета родителей с младенцами
Авиакомпания "Аэрофлот" намерена доработать систему оформления билетов, чтобы обеспечить техническую возможность для самостоятельного определения родителями... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T12:46
2023-12-04T12:46
2023-12-04T17:37
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" намерена доработать систему оформления билетов, чтобы обеспечить техническую возможность для самостоятельного определения родителями места в самолете, на котором будет находиться младенец, которому не требуется покупать отдельный билет с местом, говорится в письме из Генпрокуратуры РФ депутату Госдумы, текст которого есть в распоряжении РИА Новости. Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая направила депутатский запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой поручить в ходе прокурорской проверки установить правомерность действий сотрудников "Аэрофлота" и должностных лиц аэропорта вылета, осуществлявших регистрацию пассажиров на рейс Москва – Мале (Мальдивы), которым летела семья комика Ильи Соболева. Соболев в своих социальных сетях рассказал о том, что его семья приобрела билеты эконом-класса Москва – Мальдивы. В аэропорту он оформил повышение обслуживания билета до бизнес-класса для жены, рассчитывая, что она с их маленьким ребенком полетят с большим комфортом, однако бортпроводники попросили пересадить младенца в эконом-класс к отцу, поскольку, согласно билету, он был прикреплен к нему. После пресс-служба авиакомпании сообщила, что в ситуации с семьей Соболева "Аэрофлот" действовал строго по регламенту, ставя во главу угла безопасность полета. "Кроме того, организована доработка функционала системы оформления билетов в части обеспечения технической возможности самостоятельного определения пассажирами места следования ребенка", - говорится в ответном письме ведомства, содержанием которого Буцкая поделилась с РИА Новости. Также в документе сообщается, что приняты меры по надлежащему информированию граждан с детьми о порядке приобретения билетов. "До ответственных работников и агентов доведен порядок действий при повышении класса обслуживания, в том числе в случаях, когда в бронировании имеется запись о ребенке с его закреплением за конкретным сопровождающим по выбору пассажира", - поясняется в ответном письме.
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илья соболев, аэрофлот, татьяна буцкая, игорь краснов, происшествия, новости - туризм
Илья Соболев, Аэрофлот, Татьяна Буцкая, Игорь Краснов, Происшествия, Туризм, Новости - Туризм
"Аэрофлот" доработает правила перелета родителей с младенцами
ГП: "Аэрофлот" доработает правила перелета родителей с младенцами
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" намерена доработать систему оформления билетов, чтобы обеспечить техническую возможность для самостоятельного определения родителями места в самолете, на котором будет находиться младенец, которому не требуется покупать отдельный билет с местом, говорится в письме из Генпрокуратуры РФ депутату Госдумы, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая направила депутатский запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой поручить в ходе прокурорской проверки установить правомерность действий сотрудников "Аэрофлота" и должностных лиц аэропорта вылета, осуществлявших регистрацию пассажиров на рейс Москва – Мале (Мальдивы), которым летела семья комика Ильи Соболева.
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Соболев в своих социальных сетях рассказал о том, что его семья приобрела билеты эконом-класса Москва – Мальдивы. В аэропорту он оформил повышение обслуживания билета до бизнес-класса для жены, рассчитывая, что она с их маленьким ребенком полетят с большим комфортом, однако бортпроводники попросили пересадить младенца в эконом-класс к отцу, поскольку, согласно билету, он был прикреплен к нему. После пресс-служба авиакомпании сообщила, что в ситуации с семьей Соболева "Аэрофлот" действовал строго по регламенту, ставя во главу угла безопасность полета.
«
"Кроме того, организована доработка функционала системы оформления билетов в части обеспечения технической возможности самостоятельного определения пассажирами места следования ребенка", - говорится в ответном письме ведомства, содержанием которого Буцкая поделилась с РИА Новости.
Также в документе сообщается, что приняты меры по надлежащему информированию граждан с детьми о порядке приобретения билетов.
"До ответственных работников и агентов доведен порядок действий при повышении класса обслуживания, в том числе в случаях, когда в бронировании имеется запись о ребенке с его закреплением за конкретным сопровождающим по выбору пассажира", - поясняется в ответном письме.