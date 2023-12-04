https://ria.ru/20231204/abyzov-1913752669.html

Прокурор запросил для Абызова более 19 лет лишения свободы

Прокурор запросил для Абызова более 19 лет лишения свободы - РИА Новости, 04.12.2023

Прокурор запросил для Абызова более 19 лет лишения свободы

Прокуратура попросила приговорить к 19,5 года колонии строгого режима экс-министра открытого правительства Михаила Абызова по делу о хищениях, передает... РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T21:16

2023-12-04T21:16

2023-12-04T22:39

михаил абызов

дело экс-министра абызова

происшествия

россия

москва

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генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Прокуратура попросила приговорить к 19,5 года колонии строгого режима экс-министра открытого правительства Михаила Абызова по делу о хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала Преображенского суда Москвы."По совокупности преступлений прошу суд окончательно назначить Абызову наказание в виде 19 лет и шести месяцев", — сказал государственный обвинитель Игорь Потапов.Кроме того, с Абызова хотят взыскать штраф в 470 миллионов рублей и лишить его государственной награды — ордена Дружбы.По мнению прокуратуры, вина экс-министра и других фигурантов полностью доказана материалами дела, протоколами допроса свидетелей и результатами экспертиз.Для остальных 11 обвиняемых потребовали сроки от семи лет до 18,5 года с крупными штрафами. Прокуратура также попросила суд удовлетворить в полном объеме гражданский иск в пользу компании РЭС и взыскать с фигурантов солидарно 1,5 миллиарда рублей.Крупный бизнесмен Абызов занимал пост министра по координации деятельности открытого правительства с мая 2012-го по май 2018-го, когда должность упразднили. Его задержали в конце марта 2019 года. С тех пор экс-министр находится в СИЗО.По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и "РЭС" четыре миллиарда рублей. Также утверждалось, что они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу, а также отмыванию денег и активов. По антикоррупционному иску Генпрокуратуры с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний взыскали 32,5 миллиарда рублей.Всего на скамье подсудимых 12 человек. Помимо Абызова, это Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан.Вину никто из обвиняемых не признал, все они находятся под стражей.Абызова и его соучастников в зависимости от роли обвиняют по статьям о: "Создании преступного сообщества с использованием служебного положения и участии в его деятельности", "Мошенничестве в особо крупном размере", "Легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления", "Коммерческом подкупе" и "Незаконном участии в предпринимательской деятельности".

https://ria.ru/20231204/abyzov-1913624394.html

https://ria.ru/20220408/abyzov-1782569907.html

https://ria.ru/20230401/abyzov-1862322704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

михаил абызов, дело экс-министра абызова, происшествия, россия, москва, александр пелипас, генеральная прокуратура рф