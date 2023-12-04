https://ria.ru/20231204/abyzov-1913624394.html

Экс-министр Абызов выплатил 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры

Экс-министр Абызов выплатил 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры - РИА Новости, 04.12.2023

Экс-министр Абызов выплатил 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры

Бывший министр "Открытого правительства" Михаил Абызов выплатил из своих средств более 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры, сообщил его адвокат Анатолий РИА Новости, 04.12.2023

2023-12-04T13:39

2023-12-04T13:39

2023-12-04T14:45

генеральная прокуратура рф

происшествия

россия

михаил абызов

открытое правительство

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Бывший министр "Открытого правительства" Михаил Абызов выплатил из своих средств более 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры, сообщил его адвокат Анатолий Кузнецов на заседании Преображенского суда Москвы."Абызов выплатил более 20 миллиардов рублей", — сказал защитник.В 2020 году Гагаринский суд Москвы постановил взыскать с обвиняемого в доход государства более 32 миллиардов рублей.По версии следствия, именно такую сумму Абызов и другие обвиняемые получили в составе преступной группы от незаконной предпринимательской деятельности, коммерческого подкупа, отмывания денег и активов.Кроме того, обвинение считает, что фигуранты дела в 2012-2018 годах в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС четыре миллиарда рублей.Дело рассматривается в отношении 12 человек: Абызова, Николая Степанова, Максима Русакова, Сергея Ильичева, Александра Пелипасова, Галины Фрайденберг, Инны Пикаловой, Екатерины Заяц, Олега Серебренникова, Руслана Власова, Оксаны Роженковой и Яны Балан.Вину никто из обвиняемых не признал, все они находятся под арестом.

https://ria.ru/20230401/abyzov-1862322704.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

генеральная прокуратура рф, происшествия, россия, михаил абызов, открытое правительство