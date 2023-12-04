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Экс-министр Абызов выплатил 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры - РИА Новости, 04.12.2023
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13:39 04.12.2023 (обновлено: 14:45 04.12.2023)
https://ria.ru/20231204/abyzov-1913624394.html
Экс-министр Абызов выплатил 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры
Экс-министр Абызов выплатил 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры - РИА Новости, 04.12.2023
Экс-министр Абызов выплатил 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры
Бывший министр "Открытого правительства" Михаил Абызов выплатил из своих средств более 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры, сообщил его адвокат Анатолий РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T13:39
2023-12-04T14:45
генеральная прокуратура рф
происшествия
россия
михаил абызов
открытое правительство
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Бывший министр "Открытого правительства" Михаил Абызов выплатил из своих средств более 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры, сообщил его адвокат Анатолий Кузнецов на заседании Преображенского суда Москвы."Абызов выплатил более 20 миллиардов рублей", — сказал защитник.В 2020 году Гагаринский суд Москвы постановил взыскать с обвиняемого в доход государства более 32 миллиардов рублей.По версии следствия, именно такую сумму Абызов и другие обвиняемые получили в составе преступной группы от незаконной предпринимательской деятельности, коммерческого подкупа, отмывания денег и активов.Кроме того, обвинение считает, что фигуранты дела в 2012-2018 годах в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС четыре миллиарда рублей.Дело рассматривается в отношении 12 человек: Абызова, Николая Степанова, Максима Русакова, Сергея Ильичева, Александра Пелипасова, Галины Фрайденберг, Инны Пикаловой, Екатерины Заяц, Олега Серебренникова, Руслана Власова, Оксаны Роженковой и Яны Балан.Вину никто из обвиняемых не признал, все они находятся под арестом.
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генеральная прокуратура рф, происшествия, россия, михаил абызов, открытое правительство
Генеральная прокуратура РФ, Происшествия, Россия, Михаил Абызов, Открытое правительство
Экс-министр Абызов выплатил 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры

Экс-министр Абызов выплатил из своих средств более 20 миллиардов рублей

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда | Перейти в медиабанкМихаил Абызов
Михаил Абызов - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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Михаил Абызов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Бывший министр "Открытого правительства" Михаил Абызов выплатил из своих средств более 20 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры, сообщил его адвокат Анатолий Кузнецов на заседании Преображенского суда Москвы.
"Абызов выплатил более 20 миллиардов рублей", — сказал защитник.
В 2020 году Гагаринский суд Москвы постановил взыскать с обвиняемого в доход государства более 32 миллиардов рублей.
По версии следствия, именно такую сумму Абызов и другие обвиняемые получили в составе преступной группы от незаконной предпринимательской деятельности, коммерческого подкупа, отмывания денег и активов.
Кроме того, обвинение считает, что фигуранты дела в 2012-2018 годах в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС четыре миллиарда рублей.
Дело рассматривается в отношении 12 человек: Абызова, Николая Степанова, Максима Русакова, Сергея Ильичева, Александра Пелипасова, Галины Фрайденберг, Инны Пикаловой, Екатерины Заяц, Олега Серебренникова, Руслана Власова, Оксаны Роженковой и Яны Балан.
Вину никто из обвиняемых не признал, все они находятся под арестом.
Михаил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока его ареста в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
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