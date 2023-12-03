https://ria.ru/20231203/zemletryasenie-1913453917.html
У берегов Филиппин зафиксировали новое землетрясение
У берегов Филиппин зафиксировали новое землетрясение - РИА Новости, 03.12.2023
У берегов Филиппин зафиксировали новое землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у берегов Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T14:33
2023-12-03T14:33
2023-12-03T14:33
в мире
филиппины
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у берегов Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По данным EMSC, землетрясение зафиксировано в 10.35 по времени UTC (13.37 мск) в 52 километрах к северо-востоку от города Бислинг. Очаг залегал на глубине 56 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. В субботу у юго-восточных берегов Филиппин было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,5. Очаг залегал на глубине 63 километров. Затем последовала серия афтершоков, в том числе магнитудой 6,4.
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в мире, филиппины, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Филиппины, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
У берегов Филиппин зафиксировали новое землетрясение
У берегов Филиппин зафиксировали новое землетрясение магнитудой 6,6
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано у берегов Филиппин, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным EMSC, землетрясение зафиксировано в 10.35 по времени UTC (13.37 мск) в 52 километрах к северо-востоку от города Бислинг. Очаг залегал на глубине 56 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
В субботу у юго-восточных берегов Филиппин было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,5. Очаг залегал на глубине 63 километров. Затем последовала серия афтершоков, в том числе магнитудой 6,4.
В США произошло землетрясение