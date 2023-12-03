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При землетрясении на Филиппинах погиб человек - РИА Новости, 03.12.2023
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13:53 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/zemletryasenie-1913450148.html
При землетрясении на Филиппинах погиб человек
При землетрясении на Филиппинах погиб человек - РИА Новости, 03.12.2023
При землетрясении на Филиппинах погиб человек
По меньшей мере один человек погиб, еще четверо пострадали в результате землетрясения на Филиппинах, сообщает местное издание Manila Bulletin. РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T13:53
2023-12-03T13:53
в мире
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще четверо пострадали в результате землетрясения на Филиппинах, сообщает местное издание Manila Bulletin. В субботу у юго-восточных берегов Филиппин было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,5. Очаг залегал на глубине 63 километров. Затем последовала серия афтершоков, в том числе магнитудой 6,4. "Один человек погиб, еще четверо получили травмы в регионе Давао в результате землетрясения", - передает издание. Отмечается, что скончалась беременная женщина из-за обрушения здания. Телеканал CNN Philippines добавляет, что девять человек числятся пропавшими без вести.
https://ria.ru/20231202/zemletryasenie-1913387165.html
https://ria.ru/20231202/tsunami-1913370269.html
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в мире, филиппины, давао
В мире, Филиппины, Давао
При землетрясении на Филиппинах погиб человек

При землетрясении на Филиппинах погиб человек, еще четверо пострадали

© AP Photo / Aaron FavilaМашина полиции на улице Манилы, Филиппины
Машина полиции на улице Манилы, Филиппины - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© AP Photo / Aaron Favila
Машина полиции на улице Манилы, Филиппины. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще четверо пострадали в результате землетрясения на Филиппинах, сообщает местное издание Manila Bulletin.
В субботу у юго-восточных берегов Филиппин было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,5. Очаг залегал на глубине 63 километров. Затем последовала серия афтершоков, в том числе магнитудой 6,4.
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"Один человек погиб, еще четверо получили травмы в регионе Давао в результате землетрясения", - передает издание. Отмечается, что скончалась беременная женщина из-за обрушения здания.
Телеканал CNN Philippines добавляет, что девять человек числятся пропавшими без вести.
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