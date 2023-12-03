https://ria.ru/20231203/zemletryasenie-1913450148.html

При землетрясении на Филиппинах погиб человек

При землетрясении на Филиппинах погиб человек - РИА Новости, 03.12.2023

При землетрясении на Филиппинах погиб человек

По меньшей мере один человек погиб, еще четверо пострадали в результате землетрясения на Филиппинах, сообщает местное издание Manila Bulletin. РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T13:53

2023-12-03T13:53

2023-12-03T13:53

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филиппины

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще четверо пострадали в результате землетрясения на Филиппинах, сообщает местное издание Manila Bulletin. В субботу у юго-восточных берегов Филиппин было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,5. Очаг залегал на глубине 63 километров. Затем последовала серия афтершоков, в том числе магнитудой 6,4. "Один человек погиб, еще четверо получили травмы в регионе Давао в результате землетрясения", - передает издание. Отмечается, что скончалась беременная женщина из-за обрушения здания. Телеканал CNN Philippines добавляет, что девять человек числятся пропавшими без вести.

https://ria.ru/20231202/zemletryasenie-1913387165.html

https://ria.ru/20231202/tsunami-1913370269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, филиппины, давао