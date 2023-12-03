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"Над ним издевались": во внешности Зеленского заметили странность - РИА Новости, 03.12.2023
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06:16 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/zelenskiy-1913410442.html
"Над ним издевались": во внешности Зеленского заметили странность
"Над ним издевались": во внешности Зеленского заметили странность - РИА Новости, 03.12.2023
"Над ним издевались": во внешности Зеленского заметили странность
Пользователи соцсети X отметили странность во внешности президента Украины Владимира Зеленского на видео с обращением к канцлеру Германии Олафу Шольцу с... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T06:16
2023-12-03T06:16
в мире
украина
германия
олаф шольц
владимир зеленский
сша
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X отметили странность во внешности президента Украины Владимира Зеленского на видео с обращением к канцлеру Германии Олафу Шольцу с благодарностью за помощь в построении системы ПВО.&quot;Твое лицо говорит об обратном. Останови войну и сядь за стол переговоров. Но я думаю, что поезд уже давно ушел, никто не предлагает посредничество в переговорах после того, как замечает, что Украина слепо следует за США&quot;, — написал manoleman."Мужик, ты сейчас просто за гранью комедии", — удивился Roswell Roswell."Он нацепил толстовку после того, как над ним столько издевались из-за военной формы", — подметил kirkins."Ты сменил одежду? Тебе холодно?" — съязвил Rogerio Santos."Он плохо выглядит", — резюмировал Q.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231013/zelenskiy-1902685413.html
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в мире, украина, германия, олаф шольц, владимир зеленский, сша
В мире, Украина, Германия, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, США

"Над ним издевались": во внешности Зеленского заметили странность

© Аккаунт Владимира Зеленского в XСкриншот видеообращения Владимира Зеленского
Скриншот видеообращения Владимира Зеленского
© Аккаунт Владимира Зеленского в X
Скриншот видеообращения Владимира Зеленского. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X отметили странность во внешности президента Украины Владимира Зеленского на видео с обращением к канцлеру Германии Олафу Шольцу с благодарностью за помощь в построении системы ПВО.
«

"Твое лицо говорит об обратном. Останови войну и сядь за стол переговоров. Но я думаю, что поезд уже давно ушел, никто не предлагает посредничество в переговорах после того, как замечает, что Украина слепо следует за США", — написал manoleman.

"Мужик, ты сейчас просто за гранью комедии", — удивился Roswell Roswell.
"Он нацепил толстовку после того, как над ним столько издевались из-за военной формы", — подметил kirkins.
"Ты сменил одежду? Тебе холодно?" — съязвил Rogerio Santos.
"Он плохо выглядит", — резюмировал Q.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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В миреУкраинаГерманияОлаф ШольцВладимир ЗеленскийСША
 
 
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