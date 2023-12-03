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Правительство увеличит финансирование развития газовых заправок в регионах - РИА Новости, 03.12.2023
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12:15 03.12.2023
https://ria.ru/20231203/zapravki-1913439109.html
Правительство увеличит финансирование развития газовых заправок в регионах
Правительство увеличит финансирование развития газовых заправок в регионах - РИА Новости, 03.12.2023
Правительство увеличит финансирование развития газовых заправок в регионах
Правительство в 2023 году увеличит финансирование на развитие газовых заправок в семи регионах на более чем 300 миллионов рублей, следует из соответствующего... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T12:15
2023-12-03T12:15
экономика
самарское
ярославская область
севастополь
михаил мишустин
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правительство в 2023 году увеличит финансирование на развитие газовых заправок в семи регионах на более чем 300 миллионов рублей, следует из соответствующего распоряжения. "Ряд регионов получит финансирование на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа – одного из самых экологичных видов топлива, позволяющего значительно сократить количество вредных выбросов в атмосферу. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 300 миллионов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – говорится в пресс-релизе на сайте правительства. Согласно распоряжению, в распределение субсидий бюджетам российских субъектов на развитие заправочной инфраструктуры компримированным газом на 2023 год вносятся изменения. Субсидии будут направлены семи регионам, причем в шесть из них, согласно закону "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", в текущем году не планировалось направлять такое финансирование вовсе. Это Кемеровская (в 2023 году получит 28,4 миллиона), Омская (128,2 миллиона), Самарская (23 миллиона), Свердловская (25,2 миллиона) и Ярославская области (52,6 миллиона), а также город Севастополь (34,2 миллиона). Также в список попала Республика Татарстан, куда первоначально планировалось направить 43,2 миллиона, а теперь – почти 60 миллионов. Средства получат организации и индивидуальные предприниматели на реализацию инвестиционных проектов по строительству газозаправочных станций, в том числе для пассажирского, лёгкого грузового и легкового транспорта, коммунальной техники, говорится в пресс-релизе. Поддержка мероприятий по развитию газозаправочной инфраструктуры в регионах ведётся в рамках государственной программы "Развитие энергетики".
https://ria.ru/20231124/toplivo-1911539144.html
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экономика, самарское, ярославская область, севастополь, михаил мишустин
Экономика, Самарское, Ярославская область, Севастополь, Михаил Мишустин
Правительство увеличит финансирование развития газовых заправок в регионах

В семи регионах в 2023 году увеличат финансирование развития газовых заправок

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе
Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Правительство в 2023 году увеличит финансирование на развитие газовых заправок в семи регионах на более чем 300 миллионов рублей, следует из соответствующего распоряжения.
"Ряд регионов получит финансирование на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа – одного из самых экологичных видов топлива, позволяющего значительно сократить количество вредных выбросов в атмосферу. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 300 миллионов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – говорится в пресс-релизе на сайте правительства.
Согласно распоряжению, в распределение субсидий бюджетам российских субъектов на развитие заправочной инфраструктуры компримированным газом на 2023 год вносятся изменения.
Субсидии будут направлены семи регионам, причем в шесть из них, согласно закону "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", в текущем году не планировалось направлять такое финансирование вовсе. Это Кемеровская (в 2023 году получит 28,4 миллиона), Омская (128,2 миллиона), Самарская (23 миллиона), Свердловская (25,2 миллиона) и Ярославская области (52,6 миллиона), а также город Севастополь (34,2 миллиона).
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Также в список попала Республика Татарстан, куда первоначально планировалось направить 43,2 миллиона, а теперь – почти 60 миллионов.
Средства получат организации и индивидуальные предприниматели на реализацию инвестиционных проектов по строительству газозаправочных станций, в том числе для пассажирского, лёгкого грузового и легкового транспорта, коммунальной техники, говорится в пресс-релизе.
Поддержка мероприятий по развитию газозаправочной инфраструктуры в регионах ведётся в рамках государственной программы "Развитие энергетики".
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ЭкономикаСамарскоеЯрославская областьСевастопольМихаил Мишустин
 
 
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