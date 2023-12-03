https://ria.ru/20231203/zalp-1913445603.html

Ракетный залп ХАМАС по Тель-Авиву не повлиял на обстановку в городе

Ракетный залп ХАМАС по Тель-Авиву не повлиял на обстановку в городе - РИА Новости, 03.12.2023

Ракетный залп ХАМАС по Тель-Авиву не повлиял на обстановку в городе

Ракетный обстрел ХАМАС центральной части Израиля и Тель-Авива, который произошел в субботу поздно вечером после продолжительного отсутствия сигналов воздушной... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T13:20

2023-12-03T13:20

2023-12-03T13:20

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 дек - РИА Новости. Ракетный обстрел ХАМАС центральной части Израиля и Тель-Авива, который произошел в субботу поздно вечером после продолжительного отсутствия сигналов воздушной тревоги в этом районе, не повлиял на обстановку в городе, сообщает корреспондент РИА Новости. За ночь сигнал тревоги звучал лишь один раз на юге Израиля, а утром в воскресенье тревога была неоднократно активирована в поселениях, прилегающих к сектору Газа. В пятницу Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа, обвинив ХАМАС в нарушении условий сделки по освобождению заложников и нарушении режима прекращения огня. Режим прекращения огня, сопровождавшийся поэтапным освобождением заложников, соблюдался сторонами ровно неделю. За это время ХАМАС отпустило 105 заложников, однако, по израильским официальным данным, в анклаве все еще удерживаются 136 похищенных израильтян и иностранных граждан. По итогам субботнего ракетного залпа по центру Израиля о падениях ракет не сообщалось, легкое ранение осколком от упавшей части ракеты получил молодой человек в южном пригороде Тель-Авива - Холоне. В воскресенье горожане начали в привычном ритме рабочую неделю. Командование службы тыла не публиковало каких-то особых рекомендаций в связи с возобновившимися ракетными обстрелами из сектора Газа, действуют стандартные меры предосторожности. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231203/porazhenie-1913424293.html

https://ria.ru/20231202/peregovory-1913382400.html

https://ria.ru/20231201/gaza-1913183675.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия, тель-авив, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году