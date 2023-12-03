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Немецкая оппозиция потребовала прекратить выплаты украинским беженцам

Немецкая оппозиция потребовала прекратить выплаты украинским беженцам - РИА Новости, 03.12.2023

Немецкая оппозиция потребовала прекратить выплаты украинским беженцам

Премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркус Зедер призвал прекратить выплаты социальных... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T15:48

2023-12-03T15:48

2023-12-03T16:12

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маркус зедер

христианско-социальный союз

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной немецкой партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Маркус Зедер призвал прекратить выплаты социальных пособий новым мигрантам с Украины, сообщает издание Stern."Зедер потребовал прекратить социальные выплаты украинским беженцам, которые будут приезжать в будущем", - пишет издание. Политик подчеркнул, что отменять выплаты уже приехавшим беженцам с Украины "задним числом" было бы незаконно, "однако для новых случаев необходимо менять курс". "Всем остальным, кто приезжает к нам, нужно давать социальное пособие через пять лет, а не через 18 месяцев", - приводит издание его слова. Зедер отметил, что в таком случае в Баварии вместо пособия, выдаваемого наличными, просителям убежища переводили бы сумму на еду и одежду на карты, и подобная мера смогла бы в том числе снизить количество мигрантов. Политик призвал правительство перенести планируемое на январь повышение выплат на год. "Должно быть больше мотивации ходить на работу. Именно поэтому мы внесем в бундесрат инициативу по общему пересмотру пособия... Тот, кто работает, не должен получать меньше, чем тот, кто не работает. Поэтому нам нужны изменения", - добавил Зедер. На текущий момент власти обсуждают последствия массовой миграции в страну и способы, как поддержать федеральные земли, испытывающие сложности в размещении и обеспечении беженцев. С момента начала миграционного кризиса в германском обществе нередко обсуждается тема социального обеспечения беженцев, которое при определенных условиях дает им возможность получать пособия годами и жить не работая. Ранее Федеральное статистическое ведомство Германии (Destatis) сообщало о том, что в 2022 году население ФРГ достигло рекордных 84 миллионов человек, во многом из-за беженцев с Украины. В феврале 2023 года МВД Германии сообщало, что на территории страны находилось 1,062 миллиона беженцев с Украины.

https://ria.ru/20231202/ukraina-1913307155.html

https://ria.ru/20231201/ukraina-1912953258.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, бавария, германия, маркус зедер, христианско-социальный союз