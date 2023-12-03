https://ria.ru/20231203/vozgoranie-1913440655.html

В одном из московских кафе произошло возгорание

В одном из московских кафе произошло возгорание - РИА Новости, 03.12.2023

В одном из московских кафе произошло возгорание

Возгорание произошло в кафе на северо-востоке Москвы, информация о пострадавших не поступала, обстоятельства устанавливаются, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.12.2023

2023-12-03T12:28

2023-12-03T12:28

2023-12-03T13:01

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Возгорание произошло в кафе на северо-востоке Москвы, информация о пострадавших не поступала, обстоятельства устанавливаются, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."Останкинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в районе Алексеевский Москвы. По предварительной информации, возгорание произошло в кафе на улице Космонавтов. Информации о пострадавших не поступало. Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231203/pozhar-1913432318.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва