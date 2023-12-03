https://ria.ru/20231203/vozgoranie-1913440655.html
В одном из московских кафе произошло возгорание
В одном из московских кафе произошло возгорание - РИА Новости, 03.12.2023
В одном из московских кафе произошло возгорание
Возгорание произошло в кафе на северо-востоке Москвы, информация о пострадавших не поступала, обстоятельства устанавливаются, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 03.12.2023
2023-12-03T12:28
2023-12-03T12:28
2023-12-03T13:01
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Возгорание произошло в кафе на северо-востоке Москвы, информация о пострадавших не поступала, обстоятельства устанавливаются, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."Останкинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в районе Алексеевский Москвы. По предварительной информации, возгорание произошло в кафе на улице Космонавтов. Информации о пострадавших не поступало. Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231203/pozhar-1913432318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В одном из московских кафе произошло возгорание
В кафе на северо-востоке Москвы произошло возгорание